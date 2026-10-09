Сменили банк для пенсии, но деньги не пришли: ПФУ назвал обязательный шаг
Открыть новую карточку в другом банке мало, чтобы пенсия начала поступать именно туда. Есть один обязательный шаг, без которого перевод выплаты не состоится.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Пенсионный фонд Украины. .
Если человек изменил банк или счет, он должен сам сообщить об этом Пенсионному фонду Украины (ПФУ). Сделать это можно онлайн через портал ПФУ или лично в центре обслуживания.
То есть сразу открыть карту в новом банке недостаточно - реквизиты нужно передать ПФУ.
Как перевести пенсию на другой банк
Нужно выполнить следующие шаги:
- Открыть счет в уполномоченном банке.
- Получить реквизиты нового счета, в том числе IBAN.
- Зайти на портал ПФУ.
- Выбрать раздел "Внесение изменений в пенсионное дело".
- Подать заявление о смене выплатных реквизитов.
- Указать в заявлении новый счет.
- Подписать заявление квалифицированной электронной подписью (КЭП).
- Проверьте результат в разделе "Мои обращения".
Можно ли менять банк сколько угодно
Получатель пенсии может сменить уполномоченный банк. Для этого следует подать соответствующее заявление, это предусматривает Порядок №1596.
Вернуться в старый банк тоже можно, если он продолжает уполномоченным для таких выплат.
Человек может получать пенсию не через банк, а через почту или наоборот.
Напомним, пенсионеры, проживающие на оккупированных территориях или по меньшей мере 183 дня в год находящиеся за границей, должны пройти идентификацию до 31 декабря.
Без подтверждения лица выплаты могут быть приостановлены.
Между тем с 1 октября Укрэксимбанк перестал обслуживать выплаты Пенсионного фонда.
Тем, кто не изменил реквизиты, пенсию автоматически перенаправляют через "Укрпочту".