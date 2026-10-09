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Сменили банк для пенсии, но деньги не пришли: ПФУ назвал обязательный шаг

06:30 09.10.2026 Пт
2 мин
aimg Елена Чупровская
Сменили банк для пенсии, но деньги не пришли: ПФУ назвал обязательный шаг Иллюстративное фото: Как перевести пенсию в другой банк в восьми шагах (коллаж РБК-Украина)
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Открыть новую карточку в другом банке мало, чтобы пенсия начала поступать именно туда. Есть один обязательный шаг, без которого перевод выплаты не состоится.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Пенсионный фонд Украины. .

Если человек изменил банк или счет, он должен сам сообщить об этом Пенсионному фонду Украины (ПФУ). Сделать это можно онлайн через портал ПФУ или лично в центре обслуживания.

То есть сразу открыть карту в новом банке недостаточно - реквизиты нужно передать ПФУ.

Как перевести пенсию на другой банк

Нужно выполнить следующие шаги:

  1. Открыть счет в уполномоченном банке.
  2. Получить реквизиты нового счета, в том числе IBAN.
  3. Зайти на портал ПФУ.
  4. Выбрать раздел "Внесение изменений в пенсионное дело".
  5. Подать заявление о смене выплатных реквизитов.
  6. Указать в заявлении новый счет.
  7. Подписать заявление квалифицированной электронной подписью (КЭП).
  8. Проверьте результат в разделе "Мои обращения".

Можно ли менять банк сколько угодно

Получатель пенсии может сменить уполномоченный банк. Для этого следует подать соответствующее заявление, это предусматривает Порядок №1596.

Вернуться в старый банк тоже можно, если он продолжает уполномоченным для таких выплат.

Человек может получать пенсию не через банк, а через почту или наоборот.

Напомним, пенсионеры, проживающие на оккупированных территориях или по меньшей мере 183 дня в год находящиеся за границей, должны пройти идентификацию до 31 декабря.

Без подтверждения лица выплаты могут быть приостановлены.

Между тем с 1 октября Укрэксимбанк перестал обслуживать выплаты Пенсионного фонда.

Тем, кто не изменил реквизиты, пенсию автоматически перенаправляют через "Укрпочту".

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