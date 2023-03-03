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Верхня палата парламенту Німеччини ухвалила резолюцію щодо підтримки України

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Німеччина, П'ятниця 03 березня 2023 16:05
Верхня палата парламенту Німеччини ухвалила резолюцію щодо підтримки України Фото: верхня палата парламенту Німеччини (Getty Images)
Автор: Олена Черкасець

Верхня палата парламенту Німеччини - Бундесрат, що об’єднує представників усіх 16 федеральних німецьких земель, - у п’ятницю одноголосно ухвалила резолюцію на підтримку України до річниці повномасштабного вторгнення РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Бундесрату.

Це означає, що резоліція вимагатиме від Росії виведення військ із усієї території України та притягнення до відповідальності керівництва й військових РФ за їхні численні воєнні злочини, скоєні за час повномасштабного вторгнення.

Крім того, Бундесрат підтримує подальші санкції Європейського Союзу проти Росії, збільшення військової допомоги України та сприяння її членству в ЄС.

Окремо наголошується на можливості співпраці німецьких та українських регіонів, зокрема через міста-побратими, у питаннях освіти, науки, культури, поліції та правосуддя, що могло б сприяти повоєнній відбудові України.

Під час голосування в залі Бундесрату був присутній запрошений посол України в Німеччині Олексій Макєєв.

"Для нас дуже важливо висловити солідарність 16 німецьких земель із Україною. Ми стоїмо поруч із вами, ми поділяємо ваші страждання і сумуємо разом з вами за загиблими", - зазначив президент Бундесрату Петер Ченчер.

Нагадаємо, питання постачання зброї та боєприпасів Україні стоятиме на порядку денному під час переговорів канцлера Німеччини Олафа Шольца з президентом США Джозефом Байденом у п'ятницю, 3 березня, у Вашингтоні.

У Бундестазі заявили, що Меркель відповідальна за вторгнення Путіна в Україну

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