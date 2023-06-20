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Змінила позицію. Франція планує підтримати вступ України до НАТО, - ЗМІ

Фото: Франція планує підтримати вступ України до НАТО (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Влада Франції має намір підтримати членство України в Північноатлантичному альянсі, оскільки це допоможе запобігти новій війні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Monde.

Як зазначає видання, джерела в Єлисейському палаці розповідають, що нещодавно Франція не була готова обговорювати вступ України до НАТО, але за останні кілька місяців країна переглянула свою позицію.

Одним з показників цього, за інформацією журналістів, є те, що можливість членства нашої країни в Альянсі обговорювалася на засіданні Ради оборони в Єлисейському палаці. На думку французьких політиків, такий крок допоможе чинити тиск на Росію.

"Вступ України до НАТО може відбити у Росії полювання продовжувати війну або, якщо конфлікт припиниться, запобігти будь-якій новій агресії. Перспектива членства могла б переконати президента України Володимира Зеленського вступити в переговори, коли він вважатиме це за потрібне", - повідомляє Le Monde.

Журналісти уточнюють, що Париж з такою позицією зможе зблизитись з країнами Центральної Європи та Балтії, які виступають за членство України в НАТО.

"Позиція Франції зараз ближча до позиції Польщі, ніж до позиції Німеччини", - розповів неназваний дипломат.

Вступ України до НАТО

Нагадаємо, на саміті у Бухаресті у 2008 році країни НАТО пообіцяли, що Україна стане частиною Альянсу. Але пізніше вони ніяк не конкретизували своє рішення.

Наша країна очікує, що на саміті НАТО у Вільнюсі, який відбудеться 11-12 липня, вона отримає "дорожню карту" для вступу. При цьому, як зазначали українські та іноземні чиновники, членство можливе лише після завершення війни з Росією.

До вступу до НАТО Україна розраховує отримати гарантії безпеки, які могли б запобігти можливому повторному нападу Росії.

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