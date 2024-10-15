UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни

Зміни торкнуться й українців: ЗМІ дізналися деталі нового плану ЄС щодо міграції

Фото: президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн представила новий план ЄС з десяти пунктів для протидії нелегальній міграції. Він також передбачає зміни для українців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на RMF FM.

У листі до глав держав і урядів країн ЄС Урсула фон дер Ляєн анонсувала "інноваційні способи" боротьби з нелегальною міграцією. Один із пунктів передбачає створення центрів для мігрантів, які не мають права на притулок, за межами Євросоюзу.

Зазначається, що це перший випадок, коли Єврокомісія привітала пропозицію, яку підтримала, зокрема, Польща. Італія вже організовує такі центри в Албанії.

Президент Єврокомісії також оголосила про нові правила, які зроблять більш ефективним повернення мігрантів, які не мають права на притулок, до країн походження.

Фон дер Ляєн вказала, що одним із перших завдань комісара з питань внутрішніх справ та міграції є вирішення проблеми гібридних атак з боку Росії та Білорусі. Це включає, наприклад, угоди з авіакомпаніями, які літають до Мінська, і більш сувору візову політику.

Окрім того, будуть нові правила, що регулюють довгострокове перебування біженців з України. Що саме зміниться, поки не уточнюють.

Зазначається, що міграція буде однією з головних тем дводенного саміту глав держав і урядів ЄС у Брюсселі, який розпочнеться в 17 жовтня.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Польща планує призупинити право на притулок для біженців. Йдеться про тих, хто потрапляє в Польщу з Білорусі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ЄвросоюзУрсула фон дер Ляйєн