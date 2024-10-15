RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны

Изменения коснутся и украинцев: СМИ узнали детали нового плана ЕС по миграции

Фото: президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен представила новый план ЕС по десяти пунктам для противодействия нелегальной миграции. Он также предусматривает перемены для украинцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RMF FM.

В письме к главам государств и правительств стран ЕС Урсула фон дер Ляйен анонсировала "инновационные способы" борьбы с нелегальной миграцией. Один из пунктов предусматривает создание центров для мигрантов, которые не имеют права на убежище, за пределами Евросоюза.

Отмечается, что это первый случай, когда Еврокомиссия приветствовала предложение, поддержанное, в частности, Польшей. Италия уже организует подобные центры в Албании.

Президент Еврокомиссии также объявила о новых правилах, которые сделают более эффективным возвращение мигрантов, не имеющих права на убежище, в страны происхождения.

Фон дер Ляйен указала, что одной из первых задач комиссара по вопросам внутренних дел и миграции является решение проблемы гибридных атак со стороны России и Беларуси. Это включает, например, соглашения с авиакомпаниями, которые летают в Минск, и более строгую визовую политику.

Кроме того, будут новые правила, регулирующие долгосрочное пребывание беженцев из Украины. Что именно изменится, пока не уточняют.

Отмечается, что миграция будет одной из главных тем двухдневного саммита глав государств и правительств ЕС в Брюсселе, который начнется в 17 октября.

Напомним, ранее мы сообщали, что Польша планирует приостановить право на убежище для беженцев. Речь идет о тех, кто попадает в Польшу из Беларуси.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЕвросоюзУрсула фон дер Ляйен