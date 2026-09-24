Зміни для стоматологічних клінік: чому підтверджена автономність є вимогою

Оновлені Ліцензійні умови провадження медичної практики, які набрали чинності 1 вересня 2026 року, остаточно закріпили обов'язок мати резервні джерела електропостачання для всіх закладів охорони здоров'я, включно зі стоматологічними клініками та ФОП.

Як енергозабезпечення в стоматології трансформувалось з конкурентної переваги у базову послугу, читайте в матеріалі РБК-Україна " Виклики зими – блекаути. Скільки коштує автономність для бізнесу на старті сезону ".

Якщо у 2022 році встановлення джерела безперебійного живлення й генератора було лише способом утримати клієнтів, то у 2026-му це вже умова роботи закладу.

Оновлені Ліцензійні умови, закріплені постановою №813, зобов'язують усі заклади охорони здоров'я – включно зі стоматологічними клініками та ФОП – мати резервні джерела електропостачання. Без підтвердженої автономності клініка ризикує не отримати або втратити ліцензію.

Чому звичайний генератор не підходить

За словами члена Координаційної ради ГО "Асоціація стоматологів України" Світлани Хлєбас, форма вихідного сигналу для медичного обладнання має бути виключно чистою синусоїдою – спотворення сигналу викликає перегрів електродвигунів, збої процесорів і критичні помилки вимірювань.

Стрибки напруги можуть миттєво вивести з ладу рентген-апарати, радіовізіографи, цифрові сканери та лазерні прилади, тому дешеві генератори для клінік не варіант.

Витрати ростуть, а пацієнтів меншає

Додаткове обладнання – безперебійники, генератори, пальне – додає близько 20% до собівартості прийому пацієнта в клініках середнього цінового сегмента. Водночас кількість пацієнтів у Києві скорочується через виїзд частини мешканців за кордон або в безпечніші міста.

Тобто клініки нарощують витрати на автономність саме тоді, коли їхня клієнтська база звужується.