Зміни скасували. Мін'юст роз'яснив, хто та в якому статусі керує АОЗ

Зміни в керівництві "Агентства оборонних закупівель" (АОЗ) скасовано. Марина Безрукова зберігає статус керівника, але з обмеженнями, а обов’язки директора тимчасово виконує Арсен Жумаділов.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Мін'юст .

Повідомляється, що надійшла скарга Міноборони на рішення одного з приватних нотаріусів, який у державному реєстрі змінив в.о. директора АОЗ Жумаділова на Безрукову. Сьогодні було ухвалено рішення скасувати реєстраційну дію, а також виправити технічну помилку в реєстрі.

У зв'язку з цим Арсен Жумаділов набув статусу представника "Агенції оборонних закупівель" з обмеженням - тимчасове виконання обов'язків директора на час службового розслідування.

А Марина Безрукова зберігає статус керівника з обмеженням - відсторонена від виконання посадових обов'язків на час службового розслідування.

Зазначимо, за останні кілька днів інформація щодо керівників Агенції змінювалася кілька разів. Це відбувалося на тлі конфліктної ситуації між Міністерством оборони та АОЗ.

У чому суть конфлікту між Міноборони та АОЗ

Минулого тижня наглядова рада "Агенції оборонних закупівель" повідомила про рішення продовжити контракт із Мариною Безруковою на рік. Однак 24 січня міністр оборони Рустем Умєров заявив, що з нею не будуть продовжувати контракт нібито через провал роботи з оборонних закупівель.

Крім того, міністерство відкликало двох членів наглядової ради й анонсувало її перезапуск. Умеров також зазначив, що директором АОЗ буде призначено Арсена Жумаділова, який обіймає аналогічну посаду в ДП "Державний оператор тилу". У самійАгенції такі дії називають тиском і порушенням принципів корпоративного управління.

Безрукова заявляла, що не розуміє, чому міністерство вирішило не продовжувати контракт, оскільки прямих претензій, за її словами, Умєров ніколи не висловлював. На конфлікт, який перетік у публічну площину, уже відреагували посли G7 і рекомендували якнайшвидше все залагодити.

Докладніше про кадровий конфлікт читайте в матеріалі "Скандал у Міноборони. Чому Умєров змінив керівництво АОЗ та що не так із закупівлею зброї".