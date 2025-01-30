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Стефанішина про конфлікт між Міноборони й АОЗ та реакцію НАТО: це впливає негативно

Четвер 30 січня 2025 15:10
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Стефанішина про конфлікт між Міноборони й АОЗ та реакцію НАТО: це впливає негативно Фото: Ольга Стефанішина (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

Європейські партнери та НАТО вимагають, щоб Агенція оборонних закупівель і Державний оператор тилу мали керівників і виконували зобов’язання. Міноборони має врегулювати всі питання, щоб уникнути негативних наслідків.

Про це розповіла віцепрем’єр-міністерка з питань європейської і євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо свобода".

Що передувало

Нагадаємо, минулого тижня міністр оборони Рустем Умєров оголосив про зміну керівництва Агенції оборонних закупівель.Тоді в Агенції заявили про тиск, а звільнена міністром директорка АОЗ Марина Безрукова сказала, що продовжить працювати.

Детально про це можна прочитати в матеріалі РБК-Україна - "Скандал у Міноборони. Чому Умєров змінив керівництво АОЗ та що не так із закупівлею зброї".

Що каже Стефанішина

За її словами, на зустрічах у Брюсселі у штаб-квартирі НАТО партнери піднімали питання публічних скандалів між Міноборони та АОЗ. Вона зауважила, що такі конфлікти "негативно" впливають на НАТО. Однак наразі ключова вимога партнерів у тому, що Агенція має функціонувати

"Водночас, основний меседж полягає в тому, що така агресивна публічна комунікація не допомагає ні всередині країни, ні назовні, тому що, очевидно, довго ніхто не буде розбиратися", - сказала Стефанішина.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що українська делегація на чолі із заступником глави Міноборони України Сергієм Мельником взяла участь у засіданні Комітету національних сил резерву НАТО та Об'єднаної конфедерації офіцерів резерву країн Альянсу. На заході було заявлено, що наша країна готова ділитися бойовим досвідом з військовим блоком.

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Ольга Стефанішина НАТО
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