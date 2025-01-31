Изменения отменили. Минюст разъяснил, кто и в каком статусе руководит АОЗ

Изменения в руководстве "Агентства оборонных закупок" (АОЗ) отменены. Марина Безрукова сохраняет статус руководителя, но с ограничениями, а обязанности директора временно исполняет Арсен Жумадилов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минюст .

Сообщается, что поступила жалоба Минобороны на решение одного из частных нотариусов, который в государственном реестре сменил и.о. директора АОЗ Арсена Жумадилова на Безрукову. Сегодня было принято решение отменить регистрационное действие, а также исправить техническую ошибку в реестре.

В связи с этим Арсен Жумадилов приобрел статус представителя "Агентства оборонных закупок" с ограничением - временное исполнение обязанностей директора на время служебного расследования.

А Марина Безрукова сохраняет статус руководителя с ограничением - отстранена от исполнения должностных обязанностей на время служебного расследования.

Отметим, за последние несколько дней информация относительно руководителей Агентства менялась несколько раз. Это происходило на фоне конфликтной ситуации между Министерством обороны и АОЗ.

В чем суть конфликта между Минобороны и АОЗ

На прошлой неделе наблюдательный совет "Агентства оборонных закупок" сообщил о решении продлить контракт с Мариной Безруковой на год. Однако 24 января министр обороны Рустем Умеров заявил, что с ней не будут продлевать контракт якобы из-за провала работы по оборонным закупкам.

Кроме того, министерство отозвало двух членов набсовета и анонсировало его перезапуск. Умеров также отметил, что директором АОЗ будет назначен Арсен Жумадилов, который занимает аналогичную должность в ГП "Государственный оператор тыла". В самом Агентстве такие действия называют давлением и нарушением принципов корпоративного управления.

Безрукова заявляла, что не понимает, почему министерство решило не продлевать контракт, так как прямых претензий, по ее словам, Умеров никогда не высказывал. На конфликт, который перетек в публичную плоскость, уже отреагировали послы G7 и рекомендовали как можно скорее все уладить.

Подробнее о кадровом конфликте читайте в материале "Скандал в Минобороны. Почему Умеров сменил руководство АОЗ и что не так с закупкой оружия".