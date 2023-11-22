Зміни в процедурі демобілізації: Арахамія розповів деталі

Він наголосив, що наразі з'являється "багато інформації" щодо вдосконалення процедури демобілізації. Щоб пояснити ситуацію, Арахамія розповів, над чим наразі працюють в Комітеті з питань нацбезпеки:

Що робити з людьми, які вже 2 роки воюють без ротації?

Чому не можуть демобілізуватися інваліди І і ІІ груп?

Бійці, які пройшли полон, зараз не мають можливості демобілізуватися.

Є військові з онкологічними захворюваннями, які дуже обмежено можуть виконувати завдання, і питання з ними треба юридично вирішити.

Врегулювати питання з призовним віком.

Арахамія додав, що Міноборони та Генштаб планують до кінця року розробити комплексний документ, який має дати відповіді на ці питання.

"Коли щодо нього буде консенсус - він буде винесений у зал", - підкреслив він.

Мобілізація в Україні

Нещодавно загальну мобілізацію знову продовжили до 14 лютого 2024 року. Президент Володимир Зеленський підписав відповідний закон.

А днями з'явилась інформація, що у Верховній раді працюють над новим законопроектом щодо мобілізації в Україні. Зокрема, може йтися про вимоги для відстрочки та правила для студентів, але фінального тексту ще немає.

Крім цього, в Україні розпочали проект рекрутингу до Збройних сил. Кожен охочий зможе обрати певний підрозділ і почати служити на конкретній посаді.

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