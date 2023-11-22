Зміни в процедурі демобілізації: Арахамія розповів деталі

В Україні проводять обговорення щодо можливих змін в процедурі демобілізації військових ЗСУ. Документ, регулюючий це питання може з'явитися вже до кінця цього року.
Про це в ефірі телемарафону заявив голова фракції "Слуга Народу" у Верховній раді України Давид Арахамія, передає РБК-Україна.
Він наголосив, що наразі з'являється "багато інформації" щодо вдосконалення процедури демобілізації. Щоб пояснити ситуацію, Арахамія розповів, над чим наразі працюють в Комітеті з питань нацбезпеки:
Арахамія додав, що Міноборони та Генштаб планують до кінця року розробити комплексний документ, який має дати відповіді на ці питання.
"Коли щодо нього буде консенсус - він буде винесений у зал", - підкреслив він.
Нещодавно загальну мобілізацію знову продовжили до 14 лютого 2024 року. Президент Володимир Зеленський підписав відповідний закон.
А днями з'явилась інформація, що у Верховній раді працюють над новим законопроектом щодо мобілізації в Україні. Зокрема, може йтися про вимоги для відстрочки та правила для студентів, але фінального тексту ще немає.
Крім цього, в Україні розпочали проект рекрутингу до Збройних сил. Кожен охочий зможе обрати певний підрозділ і почати служити на конкретній посаді.
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