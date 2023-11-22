Изменения в процедуре демобилизации: Арахамия рассказал детали

В Украине проводятся обсуждения возможных изменений в процедуре демобилизации военных ВСУ. Документ, регулирующий этот вопрос, может появиться уже к концу этого года.
Об этом в эфире телемарафона заявил глава фракции "Слуга Народа" в Верховной раде Украины Давид Арахамия, передает РБК-Украина.
Он подчеркнул, что сейчас появляется "много информации" об усовершенствовании процедуры демобилизации. Чтобы объяснить ситуацию, Арахамия рассказал, над чем сейчас работают в Комитете по вопросам нацбезопасности:
Арахамия добавил, что Минобороны и Генштаб планируют до конца года разработать комплексный документ, который должен ответить на эти вопросы.
"Когда к нему будет консенсус - он будет вынесен в зал", - подчеркнул он.
Недавно всеобщую мобилизацию снова продлили до 14 февраля 2024 года. Президент Владимир Зеленский подписал соответствующий закон.
На днях появилась информация, что в Верховной раде работают над новым законопроектом по мобилизации в Украине. В частности, речь может идти о требованиях для отсрочки и правил для студентов, но финального текста еще нет.
Кроме того, в Украине начали проект рекрутинга в Вооруженные силы. Каждый желающий сможет выбрать определенное подразделение и служить на конкретной должности.
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