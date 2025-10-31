ua en ru
Зміни до правил енергоринку стануть важливим кроком для наведення фінансової дисципліни, - Прокіп

П'ятниця 31 жовтня 2025 18:51

Зміни до правил енергоринку стануть важливим кроком для наведення фінансової дисципліни, - Прокіп Фото: експерт заявив, що зміна до правил енергоринку стануть важливим кроком (Getty Images)
Автор: Олександр Мороз

Запропоновані Регулятором зміни до правил роздрібного ринку електроенергії є важливим кроком для наведення платіжної дисципліни серед непобутових споживачів, які накопичують борги.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив доктор економічних наук, керівник енергетичної програми "Українського інституту майбутнього" Адріан Прокіп.

"Мова, мабуть, йде про внесення змін до правил ринку електричної енергії в тому пункті, що станом на зараз, якщо боржник за електроенергію — комерційний споживач - звертається в суд, то поки триває судовий розгляд, заборонено відключати його від електропостачання, не зважаючи на ці борги. Правила ринку передбачають, що можна буде відключити за борги від електропостачання навіть в разі судового розгляду", - пояснив експерт.

За його словами, ухвалення цих змін дозволить зменшити кількість зловживань, але це не вирішує всі проблеми боргів.

"У нас на балансуючому ринку компанії винні системному оператору рекордні 35 мільярдів гривень. Якщо не більше вже, інші компанії теж мають борги одні перед другими", – наголосив Прокіп.

Експерт підкреслив, що подальше зволікання з розв’язанням боргової кризи може мати серйозні наслідки для всієї енергосистеми.

"Проблема боргів, які накопичуються, потребує вирішення, бо інакше в один момент ситуація може суттєво погіршитися, в тому числі з фізичною надійністю роботи енергосистеми", - застеріг він.

Нагадаємо, запропоновані уточнення не стосуються захищених споживачів та підприємств критичної інфраструктури.

Для таких категорій законодавством уже передбачені відповідні гарантії - Законом України "Про ринок електричної енергії", постановою Кабінету Міністрів України від 14 липня 2025 року № 833 та самими Правилами роздрібного ринку.

Додамо, у серпні Нацкомісія підвищила на 60% прайс-кепи для вечірнього піку споживання (з 17:00 до 23:00). Йдеться про граничні ціни, за якими трейдери можуть купувати електроенергію на європейському ринку.

