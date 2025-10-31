Изменения в правила энергорынка станут важным шагом для наведения финансовой дисциплины, - Прокип

"Речь, видимо, идет о внесении изменений в правила рынка электрической энергии в том пункте, что по состоянию на сейчас, если должник за электроэнергию - коммерческий потребитель - обращается в суд, то пока идет судебное разбирательство, запрещено отключать его от электроснабжения, несмотря на эти долги. Правила рынка предусматривают, что можно будет отключить за долги от электроснабжения даже в случае судебного разбирательства", - пояснил эксперт.

По его словам, принятие этих изменений позволит уменьшить количество злоупотреблений, но это не решает все проблемы долгов.

"У нас на балансирующем рынке компании должны системному оператору рекордные 35 миллиардов гривен. Если не больше уже, другие компании тоже имеют долги одни перед вторыми", - подчеркнул Прокип.

Эксперт подчеркнул, что дальнейшее промедление с решением долгового кризиса может иметь серьезные последствия для всей энергосистемы.

"Проблема долгов, которые накапливаются, требует решения, иначе в один момент ситуация может существенно ухудшиться, в том числе с физической надежностью работы энергосистемы", - предостерег он.