Зміни у початковій школі: МОН опублікувало новий Держстандарт і запрошує до обговорення

Міністерство освіти і науки України винесло на громадське обговорення проект оновленого Державного стандарту початкової освіти. До участі запрошують освітян, керівників шкіл, батьків та всіх охочих.
Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення МОН.
Чинний Держстандарт діє з 2018 року. За законом, такі документи мають оновлюватись кожні 8-10 років. Нова версія - це планове уточнення змісту навчання відповідно до сучасних освітніх підходів та викликів, зокрема повномасштабної війни, дистанційного навчання та зміни умов праці педагогів.
Оновлення має забезпечити узгодженість між усіма рівнями шкільної освіти - від 1 до 11 класу.
Над оновленим стандартом працювала група, до якої увійшли вчителі-практики, фахівці з оцінювання, інклюзії, змісту освіти та педагогічного проектування. Вони врахували досвід впровадження НУШ та синхронізували зміни зі стандартами базової та профільної середньої освіти (ухваленими у 2020 та 2024 роках).
Чітко прописано компетентності - уперше стандарт визначає, які саме компетентності мають бути сформовані у 1-4 класах у межах дев’яти освітніх галузей - мовно-літературної, математичної, природничої, технологічної, інформатичної, соціальної та здоров’язбережувальної, громадянської та історичної, мистецької й фізкультури.
З’явилися орієнтири для оцінювання - кожна галузь має деталізовані вимоги до результатів навчання та чіткі орієнтири для оцінювання. Це дозволить вчасно виявляти труднощі у дітей і коригувати навчальний процес.
Враховано інклюзію та культурну різноманітність - документ включає окремі вимоги до навчання дітей з особливими освітніми потребами (ООП), тих, хто навчається жестовою мовою, а також мовами національних спільнот.
Узгодженість між рівнями освіти - початкова школа логічно вписується у загальну освітню траєкторію учня, синхронізована зі змістом базової та профільної шкільної освіти.
Без радикальних змін для вчителів - Стандарт не передбачає революцій у навчанні - лише систематизує те, що вже активно використовується в межах НУШ. Згодом на його основі створять нову типову освітню програму та модельні навчальні плани.
Громадське обговорення триватиме до 28 серпня 2025 року. Пропозиції, зауваження та коментарі можна подати:
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