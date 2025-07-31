Зміни у початковій школі: МОН опублікувало новий Держстандарт і запрошує до обговорення

Навіщо оновлюють стандарт

Чинний Держстандарт діє з 2018 року. За законом, такі документи мають оновлюватись кожні 8-10 років. Нова версія - це планове уточнення змісту навчання відповідно до сучасних освітніх підходів та викликів, зокрема повномасштабної війни, дистанційного навчання та зміни умов праці педагогів.

Оновлення має забезпечити узгодженість між усіма рівнями шкільної освіти - від 1 до 11 класу.

Над оновленим стандартом працювала група, до якої увійшли вчителі-практики, фахівці з оцінювання, інклюзії, змісту освіти та педагогічного проектування. Вони врахували досвід впровадження НУШ та синхронізували зміни зі стандартами базової та профільної середньої освіти (ухваленими у 2020 та 2024 роках).

Що саме зміниться

Чітко прописано компетентності - уперше стандарт визначає, які саме компетентності мають бути сформовані у 1-4 класах у межах дев’яти освітніх галузей - мовно-літературної, математичної, природничої, технологічної, інформатичної, соціальної та здоров’язбережувальної, громадянської та історичної, мистецької й фізкультури.

З’явилися орієнтири для оцінювання - кожна галузь має деталізовані вимоги до результатів навчання та чіткі орієнтири для оцінювання. Це дозволить вчасно виявляти труднощі у дітей і коригувати навчальний процес.

Враховано інклюзію та культурну різноманітність - документ включає окремі вимоги до навчання дітей з особливими освітніми потребами (ООП), тих, хто навчається жестовою мовою, а також мовами національних спільнот.

Узгодженість між рівнями освіти - початкова школа логічно вписується у загальну освітню траєкторію учня, синхронізована зі змістом базової та профільної шкільної освіти.

Без радикальних змін для вчителів - Стандарт не передбачає революцій у навчанні - лише систематизує те, що вже активно використовується в межах НУШ. Згодом на його основі створять нову типову освітню програму та модельні навчальні плани.

Як подати пропозиції

Громадське обговорення триватиме до 28 серпня 2025 року. Пропозиції, зауваження та коментарі можна подати: