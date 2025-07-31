Изменения в начальной школе: МОН опубликовало новый Госстандарт и приглашает к обсуждению

Министерство образования и науки Украины вынесло на общественное обсуждение проект обновленного Государственного стандарта начального образования. К участию приглашают педагогов, руководителей школ, родителей и всех желающих.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение МОН.
Нынешний Госстандарт действует с 2018 года. По закону, такие документы должны обновляться каждые 8-10 лет. Новая версия - это плановое уточнение содержания обучения в соответствии с современными образовательными подходами и вызовами, в частности полномасштабной войны, дистанционного обучения и изменения условий труда педагогов.
Обновление должно обеспечить согласованность между всеми уровнями школьного образования - от 1 до 11 класса.
Над обновленным стандартом работала группа, в которую вошли учителя-практики, специалисты по оценке, инклюзии, содержанию образования и педагогическому проектированию. Они учли опыт внедрения НУШ и синхронизировали изменения со стандартами базового и профильного среднего образования (принятыми в 2020 и 2024 годах).
Четко прописаны компетентности - впервые стандарт определяет, какие именно компетентности должны быть сформированы в 1-4 классах в рамках девяти образовательных областей - языково-литературной, математической, естественной, технологической, информатической, социальной и здоровьесберегающей, гражданской и исторической, художественной и физкультуры.
Появились ориентиры для оценивания - каждая отрасль имеет детализированные требования к результатам обучения и четкие ориентиры для оценивания. Это позволит вовремя выявлять трудности у детей и корректировать учебный процесс.
Учтена инклюзия и культурное разнообразие - документ включает отдельные требования к обучению детей с особыми образовательными потребностями (ООП), тех, кто учится на жестовом языке, а также на языках национальных сообществ.
Согласованность между уровнями образования - начальная школа логично вписывается в общую образовательную траекторию ученика, синхронизирована с содержанием базового и профильного школьного образования.
Без радикальных изменений для учителей - Стандарт не предусматривает революций в обучении - только систематизирует то, что уже активно используется в рамках НУШ. Впоследствии на его основе создадут новую типовую образовательную программу и модельные учебные планы.
Общественное обсуждение продлится до 28 августа 2025 года. Предложения, замечания и комментарии можно подать:
Читайте также о том, какие изменения в целом будут в школах с осени уже в этом году.
Ранее мы писали о том, что с 1 сентября всем учителям повысят доплаты. С 1000 гривен (1300 гривен до начисления налога) они вырастут до 2 000 (2600 гривен).
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.