Одне з міст Україні різко підвищує тариф на вивіз сміття: хто платитиме найбільше
У Хмельницькому з 1 березня 2026 року планують оновити тарифи на послуги з управління побутовими відходами. Вартість вивозу сміття зросте для мешканців як багатоквартирних будинків, так і приватного сектору.
Про це заявили у Хмельницькому комунальному підприємстві "Спецкомунтранс", повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу підприємства.
Читайте також: За комуналку можна сплачувати частинами: як домовитись про "розстрочку"
Нові розцінки для населення
Вартість послуги залежатиме від типу забудови та способу утримання контейнерних майданчиків. Зокрема, місячна плата на одну особу становитиме:
- для багатоповерхівок: від 35,82 до 40,16 гривень (залежно від того, хто утримує майданчик).
- для приватного сектору: від 39,04 до 43,84 грривень.
- для сіл громади: від 23,99 до 31,13 гривень.
Крім того, для мешканців багатоквартирних будинків за індивідуальними договорами діятиме абонплата у розмірі 8,02 гривень на місяць з одного особового рахунку.
Чому переглядають тариф
Востаннє вартість послуг змінювали у 2021 році. У підприємстві пояснюють, що коригування необхідне через критичне зростання витрат:
- енергоносії подорожчали на 304%;
- запчастини та обслуговування техніки - на 160%;
- пально-мастильні матеріали - на 110-145%;
- прожитковий мінімум зріс на 33,4%.
Також зміна тарифу зумовлена оновленням профільного законодавства та реалізацією міжнародного проєкту модернізації сміттєвої інфраструктури (реконструкція полігону та будівництво сміттєпереробного комплексу) за підтримки ЄБРР та ЄС.
Порівняння з іншими містами
Попри підвищення, тариф у Хмельницькому залишиться одним із найнижчих серед обласних центрів України. Для порівняння, у Луцьку він становить понад 61 гривню, у Чернівцях - майже 63 гривні, а в Ужгороді та Кропивницькому перевищує 84-87 гривень на особу.
Раніше ми вже аналізували структуру комунальних тарифів в Україні та детально розбирали, на які саме послуги наразі поширюється урядовий мораторій.
Також рекомендуємо ознайомитися з матеріалом про те, за яких умов борги за ЖКГ можуть стати причиною арешту нерухомості.
Якщо ж ви хочете оптимізувати витрати, дізнайтеся, хто має право на пільги та як правильно їх оформити.