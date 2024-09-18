Зміни у міжнародному Реєстрі збитків: хто ще може подати заявку на відшкодування

Зазначається, що збільшення категорій заявників обговорювалося на нараді з питань внутрішньо переміщених осіб, яка пройшла під головуванням заступницею керівника Офісу Президента України Ірини Верещук. На ній також була представлена презентація голови Київського офісу Реєстру збитків. Повідомляється, що доповідь стосувалася функціонування системи та подальшого формування відповідного міжнародного механізму для отримання компенсацій у майбутньому.

Нещодавно Радою Реєстру було схвалено форми та правила подання документів для нових 16 категорій заяв про збитки від війни.

Повідомляється, що на відшкодування тепер можуть подати ті, хто:

зазнав вимушеного переміщення за межі України,

незаконного позбавлення волі,

примусової праці або служби,

насильницького переміщення/депортації,

втрати житла/місця проживання тощо.

"Форми заяв і правил для цих нових категорій будуть відкриті для подання заяв після затвердження Конференцією учасників Реєстру та їх технічного впровадження", - йдеться у повідомленні Мінреінтеграції.

У відомстві нагадали, що наразі Конференцією учасників Реєстру вже було затверджено 13 форм заяв по різних категоріях. Зазначається, що 12 із них вже проходять процес технічної реалізації для подальшого доступу через вебпортал "Дія".

У Мінреінтеграції додали, що заяви до Реєстру збитків вже приймаються від громадян України в одній категорії. Вона стосується тих українців, у яких внаслідок війни було пошкоджено або зруйновано житло.

Міжнародний Реєстр збитків

Це спеціальний механізм, створений для фіксації та документування збитків, завданих Україні внаслідок військової агресії Росії. Він діє під егідою Ради Європи та спрямований на збір інформації про матеріальні та нематеріальні втрати громадян, бізнесу та держави.

Принцип роботи Реєстру полягає в тому, що кожен, хто постраждав від війни, може подати заявку на фіксацію збитків. Ця інформація буде використовуватися в майбутньому для компенсації збитків на міжнародному рівні через створений компенсаційний механізм.

Як подати заяву до Реєстру - дивіться у нашій інструкції.