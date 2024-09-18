Изменения в международном Реестре убытков: кто еще может подать заявку на возмещение

Отмечается, что увеличение категорий заявителей обсуждалось на совещании по вопросам внутренне перемещенных лиц, которое прошло под председательством заместителя руководителя Офиса Президента Украины Ирины Верещук. На нем также была представлена презентация главы Киевского офиса Реестра убытков. Сообщается, что доклад касался функционирования системы и дальнейшего формирования соответствующего международного механизма для получения компенсаций в будущем.

Недавно Советом Реестра были одобрены формы и правила подачи документов для новых 16 категорий заявлений об ущербе от войны.

Сообщается, что на возмещение теперь могут подать те, кто:

подвергся вынужденному перемещению за пределы Украины,

незаконному лишению свободы,

принудительному труду или службе,

насильственному перемещению/депортации,

потере жилья/места проживания и т.д.

"Формы заявлений и правил для этих новых категорий будут открыты для подачи заявлений после утверждения Конференцией участников Реестра и их технического внедрения", - говорится в сообщении Минреинтеграции.

В ведомстве напомнили, что в настоящее время Конференцией участников Реестра уже было утверждено 13 форм заявлений по разным категориям. 12 из них уже проходят процесс технической реализации для дальнейшего доступа через веб портал "Дия".

В Минреинтеграции добавили, что заявления в Реестр ущерба уже принимаются от граждан Украины в одной категории. Она касается тех украинцев, у которых в результате войны было повреждено или разрушено жилье.

Международный Реестр убытков

Это специальный механизм, созданный для фиксации и документирования ущерба, нанесенного Украине в результате военной агрессии России. Он действует под эгидой Совета Европы и направлен на сбор информации о материальных и нематериальных потерях граждан, бизнеса и государства.

Принцип работы Реестра состоит в том, что каждый пострадавший от войны может подать заявку на фиксацию ущерба. Эта информация будет использоваться в будущем для компенсации ущерба на международном уровне через созданный компенсационный механизм.

Как подать заявление в Реестр - смотрите в нашей инструкции.