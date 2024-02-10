"Зміни - будуть". Зеленський розповів про важливі наради щодо оновлення ЗСУ

Зеленський не розкрив деталей нарад, але наголосив, що вони були "важливими" та анонсував подальші зміни.

"Важливі наради сьогодні. Продовжуємо оновлення Сил оборони і безпеки України. Команда - ефективна. Зміни - будуть. Більше сили для України. Більше можливостей", - написав глава держави у своєму Telegram-каналі.

Водночас на оприлюдненому президентом фото можна помітити, що він зустрічався сьогодні з новим головкомом ЗСУ Олександром Сирським, новим начальником Генштабу Анатолієм Баргилевичем, а також міністром оборони Рустемом Умєровим, главою СБУ Василем Малюком та ще низкою військових.

Зокрема, на фото можна помітити Олександра Павлюка, який може стати новим командувачем Сухопутних військ. Також на зустрічі з президентом був командир 59-ї окремої мотопіхотної бригади Вадим Сухаревський, який, за чутками в ЗМІ, може очолити новостворені Сили безпілотних систем.

Перестановки в ЗСУ

У четвер президент звільнив Валерія Залужного з посади головнокомандувача ЗСУ, а на його місце призначив Олександра Сирського, який до цього очолював Сухопутні війська.

Перестановки торкнулися і Генерального штабу ЗСУ. Так, 9 лютого з посади начальника Генштабу було звільнено Сергія Шапталу, а замість нього призначили Анатолія Баргилевича. Баргилевич до цього обйімав посаду командувача Сил ТрО.

За даними джерел РБК-Україна, це ще не всі призначення, які можуть відбутися в ЗСУ. Детальніше про майбутні кадрові рішення - в матеріалі РБК-Україна.

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