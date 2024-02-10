RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

"Изменения - будут". Зеленский рассказал о важных совещаниях по обновлению ВСУ

Фото: Зеленский провел совещания по обновлению ВСУ (t.me/V_Zelenskiy_official)
Автор: Дмитрий Левицкий

Президент Украины Владимир Зеленский провел совещания по обновлению Вооруженных сил и Сил обороны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы государства.

Зеленский не раскрыл детали совещаний, но подчеркнул, что они были "важными" и анонсировал дальнейшие изменения.

"Важны совещания сегодня. Продолжаем обновление Сил обороны и безопасности Украины. Команда - эффективная. Изменения - будут. Больше сил для Украины. Больше возможностей", - написал глава государства в своем Telegram-канале.

В то же время на обнародованном президентом фото можно заметить, что он встречался сегодня с новым главкомом ВСУ Александром Сырским, новым начальником Генштаба Анатолием Баргилевичем, а также министром обороны Рустемом Умеровым, главой СБУ Василием Малюком и еще рядом военных.

В частности, на фото можно заметить Александра Павлюка, который может стать новым командующим Сухопутных войск. Также на встрече с президентом был командир 59-й отдельной мотопехотной бригады Вадим Сухаревский, который, по слухам в СМИ, может возглавить новосозданные Силы беспилотных систем.

Перестановки в ВСУ

В четверг президент уволил Валерия Залужного с должности главнокомандующего ВСУ, а на его место назначил Александра Сырского, до этого возглавлявшего Сухопутные войска.

Перестановки затронули и Генеральный штаб ВСУ. Так, 9 февраля с должности начальника Генштаба был уволен Сергей Шаптала, а вместо него назначен Анатолий Баргилевич. Баргилевич до этого занимал должность командующего Сил ТрО.

По данным источников РБК-Украина, это еще не все назначения, которые могут произойти в ВСУ. Подробнее о будущих кадровых решениях - в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийВооруженные силы Украины