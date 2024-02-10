ua en ru
Сб, 10 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

"Зміни - будуть". Зеленський розповів про важливі наради щодо оновлення ЗСУ

Київ, Субота 10 лютого 2024 18:34
UA EN RU
"Зміни - будуть". Зеленський розповів про важливі наради щодо оновлення ЗСУ Фото: Зеленський провів наради щодо оновлення ЗСУ (t.me/V_Zelenskiy_official)
Автор: Дмитро Левицький

Президент України Володимир Зеленський провів наради щодо оновлення Збройних сил та Сил оборони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал глави держави.

Зеленський не розкрив деталей нарад, але наголосив, що вони були "важливими" та анонсував подальші зміни.

"Важливі наради сьогодні. Продовжуємо оновлення Сил оборони і безпеки України. Команда - ефективна. Зміни - будуть. Більше сили для України. Більше можливостей", - написав глава держави у своєму Telegram-каналі.

Водночас на оприлюдненому президентом фото можна помітити, що він зустрічався сьогодні з новим головкомом ЗСУ Олександром Сирським, новим начальником Генштабу Анатолієм Баргилевичем, а також міністром оборони Рустемом Умєровим, главою СБУ Василем Малюком та ще низкою військових.

Зокрема, на фото можна помітити Олександра Павлюка, який може стати новим командувачем Сухопутних військ. Також на зустрічі з президентом був командир 59-ї окремої мотопіхотної бригади Вадим Сухаревський, який, за чутками в ЗМІ, може очолити новостворені Сили безпілотних систем.

Перестановки в ЗСУ

У четвер президент звільнив Валерія Залужного з посади головнокомандувача ЗСУ, а на його місце призначив Олександра Сирського, який до цього очолював Сухопутні війська.

Перестановки торкнулися і Генерального штабу ЗСУ. Так, 9 лютого з посади начальника Генштабу було звільнено Сергія Шапталу, а замість нього призначили Анатолія Баргилевича. Баргилевич до цього обйімав посаду командувача Сил ТрО.

За даними джерел РБК-Україна, це ще не всі призначення, які можуть відбутися в ЗСУ. Детальніше про майбутні кадрові рішення - в матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Збройні сили України
NEWS
Гарантії, артилерія та системи ППО. Зеленський провів розмову з Макроном
Гарантії, артилерія та системи ППО. Зеленський провів розмову з Макроном
DAILY
"Ухилянти" проти ТЦК. Як в Україні відбувається мобілізація і що в ній потрібно змінити
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна "Ухилянти" проти ТЦК. Як в Україні відбувається мобілізація і що в ній потрібно змінити