Зміна влади в Канаді: хто стане наступником Трюдо і що це означає для України

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Зранку понеділка за канадським часом Джастін Трюдо оголосив про свою майбутню відставку з посади прем'єр-міністра та голови Ліберальної партії. Але це станеться не одразу - Трюдо залишиться керувати Канадою ще деякий час, поки партія не визначиться із його наступником.

Чому Джастін Трюдо йде у відставку

Політична криза в Канаді загострилася після перемоги Дональда Трампа на президентських виборах в сусідніх США. Обраний президент Штатів регулярно заявляє про претензії до Канади щодо міграції, мовляв, через північний кордон до Штатів йде неперервний потік нелегалів, а також наркотиків.

Крім того, Трамп планує запровадити торгові тарифи проти Канади, аби змусити американських виробників повертати свої підприємства у США. Слід нагадати, що з 1994 року між США, Канадою та Мексикою діє зона вільної торгівлі (NAFTA), яка робила вигідним перенесення виробничих потужностей американських компаній за межі США.

Під час свого першого терміну Трамп уже домігся перегляду умов NAFTA на більш вигідні для Штатів. Однак нова угода під назвою USMCA вже його не влаштовує, тож цього разу в планах Трампа ще радикальніші кроки. Він планує запровадити додаткові імпортні 25% мита на товари, вироблені в Канаді, що сильно вдарить по канадській економіці.

Фото: політична криза в Канаді загострилася після перемоги Дональда Трампа на віборах в США (Getty Images)

Джастін Трюдо приватно приїздив у резиденцію до Трампа у штаті Флорида, аби особисто обговорити претензії до його країни. За свідченням осіб, які перебували на зустрічі, Трамп відкрито тролив співрозмовника, пропонуючи йому стати "губернатором штату Канада" після того, як США приєднають її.

Все це посилило протиріччя всередині правлячої партії Канади. У грудні минулого року з посади міністра фінансів пішла Христя Фріланд. Причина її відставки - у різних поглядах щодо реакції на погрози Трампа. Фріланд - прихильниця більш жорстких кроків у відповідь на можливі дії США, також вона заявляла про необхідність "затягнути пояси", аби удар Трампа по економіці Канади не був таким сильним. Трюдо ж виступає за більш м'яку позицію Канади.

Загалом ці два підходи були характерні для Трюдо і Фріланд і раніше, що спричиняло суперечки між ними в минулому. Але зараз на тлі зовнішньої загрози двоє політиків посварилися остаточно. До цього додались економічні проблеми в країні, житлова та міграційна кризи.

Хто буде новим головою уряду

До жовтня цього року в Канаді мали б відбутися парламентські вибори. До того часу влада формально залишалась би в руках Ліберальної партії.

Трюдо мав можливість піти з посади одразу, не чекаючи обрання нового партійного лідера (який автоматично стає наступним прем'єром). Канадське видання The Globe and Mail з посиланням на свої джерела раніше повідомляло, що тимчасовим прем'єр-міністром і лідером партії міг би стати чинний міністр фінансів Домінік Леблан. Однак Трюдо поки вирішив побути на посаді на перехідний період.

Політичну ситуацію в Канаді, окрім протиріч всередині Ліберальної партії, ускладнює ще й те, що ліберали не мають більшості в парламенті. Протягом останніх років у Канаді працює уряд меншості, а для ухвалення ключових рішень інші партії залучали ситуативно.

Тож дуже ймовірне тепер і проведення дострокових виборів. Зокрема, до цього закликають опозиційні Консервативна та Нова демократична партія.

У разі дострокових виборів, які найпевніше відбудуться вже навесні, ліберали мають мало шансів зберегти владу.

Відставання Ліберальної партії від основних конкурентів - Консервативної партії - вже зараз катастрофічне. За даними агрегатора опитувань Poll Tracker, консерватори мають рейтинг 44%, натомість ліберали - 20,9%. На третьому місці Нова демократична партія, також опозиційна - 19%.

Що це значить для України

Христя Фріланд в якості потенційного прем'єра Канади була би для України хорошим варіантом. Вона походить з родини українських емігрантів, давно і послідовно виступає за активнішу підтримку України.

Прихід консерваторів для України також може принести позитивні зміни. Ця опозиційна партія так само виступає за підтримку України - чи не більше, ніж ліберали.

У лютому минулого року лідер консерваторів П’єр Пуальєвр виступав із різкою критикою нерішучості уряду Трюдо. Зокрема він стверджував, що уряд провалив питання нарощення виробництва боєприпасів калібру 155 мм та досі не передав Україні обіцяні ще з минулого року комплекси ЗРК NASAMS.

Однак у нього були заперечення щодо угоди про вільну торгівлю між Україною та Канадою. Тож не виключено, що з приходом до влади консерваторів позиція Канади стане більш прагматичною. І не можна виключати, що Пуальєвр, якого називають "канадським Трампом", у своїй політиці буде активно орієнтуватися на позицію майбутнього хазяїна Білого дому.

При підготовці тексту використовувалися: звернення Джастіна Трюдо 6 січня, публікації The Globe and Mail, Reuters та ABC News.