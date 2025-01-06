Смена власти в Канаде: кто станет преемником Трюдо и что это значит для Украины

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Утром в понедельник по канадскому времени Джастин Трюдо объявил о своей предстоящей отставке с должности премьер-министра и лидера Либеральной партии. Но это произойдет не сразу - Трюдо останется руководить Канадой еще некоторое время, пока партия не определится с его преемником.

Почему Джастин Трюдо уходит в отставку

Политический кризис в Канаде обострился после победы Дональда Трампа на президентских выборах в соседних США. Избранный президент Штатов регулярно заявляет о претензиях к Канаде по миграции, мол, через северную границу в Штаты идет непрерывный поток нелегалов, а также наркотиков.

Кроме того, Трамп планирует ввести торговые тарифы против Канады, чтобы заставить американских производителей вернуть свои предприятия в США. Стоит напомнить, что с 1994 года между США, Канадой и Мексикой действует зона свободной торговли (NAFTA), которая делала выгодным перенос производственных мощностей американских компаний за пределы США.

Во время своего первого срока Трамп уже добился пересмотра условий NAFTA на более выгодные для Штатов. Однако новое соглашение под названием USMCA уже его не устраивает, поэтому на этот раз в планах Трампа еще более радикальные шаги. Он планирует ввести дополнительные импортные 25% пошлины на товары, произведенные в Канаде, что сильно ударит по канадской экономике.

Фото: политический кризис в Канаде обострился после победы Дональда Трампа на выборах в США (Getty Images)

Джастин Трюдо приезжал в резиденцию к Трампу в штате Флорида, чтобы лично обсудить претензии к его стране. По свидетельству лиц, находившихся на встрече, Трамп открыто троллил собеседника, предлагая ему стать "губернатором штата Канада" после того, как США присоединят ее.

Все это усилило противоречия внутри правящей партии Канады. В декабре прошлого года с должности министра финансов ушла Христя Фриланд. Причина ее отставки - в разных взглядах относительно реакции на угрозы Трампа. Фриланд - сторонница более жестких шагов в ответ на возможные действия США, также она заявляла о необходимости "затянуть пояса", чтобы удар Трампа по экономике Канады не был таким сильным. Трюдо же выступает за более мягкую позицию Канады.

В целом эти два подхода были характерны для Трюдо и Фриланд и раньше, что вызывало споры между ними в прошлом. Но сейчас на фоне внешней угрозы двое политиков поссорились окончательно. К этому добавились и экономические проблемы в стране, и жилищный, и миграционный кризисы.

Кто будет новым главой правительства

До октября этого года в Канаде должны были бы состояться парламентские выборы. К тому времени власть формально оставалась бы в руках Либеральной партии.

У Трюдо была возможность уйти с должности сразу, не дожидаясь избрания нового партийного лидера (который автоматически становится следующим премьером). Канадское издание The Globe and Mail со ссылкой на свои источники ранее сообщало, что временным премьер-министром и лидером партии мог бы стать действующий министр финансов Доминик Леблан. Однако Трюдо пока решил побыть в должности на переходный период.

Политическую ситуацию в Канаде, кроме противоречий внутри Либеральной партии, осложняет еще и то, что либералы не имеют большинства в парламенте. В течение последних лет в Канаде работает правительство меньшинства, а для принятия ключевых решений другие партии привлекали ситуативно.

Поэтому очень вероятно теперь и проведение досрочных выборов. В частности, к этому призывают оппозиционные Консервативная и Новая демократическая партия.

В случае досрочных выборов, которые скорее всего состоятся уже весной, у либералов мало шансов сохранить власть.

Отставание Либеральной партии от основных конкурентов - Консервативной партии - уже сейчас катастрофическое. По данным агрегатора опросов Poll Tracker, консерваторы имеют рейтинг 44%, либералы - 20,9%. На третьем месте Новая демократическая партия, тоже оппозиционная - 19%.

Что это значит для Украины

Христя Фриланд в качестве потенциального премьера Канады была бы для Украины хорошим вариантом. Она является выходцем из семьи украинских эмигрантов, давно и последовательно выступает за более активную поддержку Украины.

Приход консерваторов для Украины также может принести положительные изменения. Эта оппозиционная партия тоже выступает за поддержку Украины - едва ли не больше, чем либералы.

В феврале прошлого года лидер консерваторов Пьер Пуальевр выступал с резкой критикой нерешительности правительства Трюдо. В частности, он утверждал, что правительство провалило наращивание производства боеприпасов калибра 155 мм и до сих пор не передало Украине обещанные еще с прошлого года комплексы ЗРК NASAMS.

Но у него были возражения относительно соглашения о свободной торговле между Украиной и Канадой. Поэтому не исключено, что с приходом к власти консерваторов позиция Канады станет более прагматичной. И нельзя исключать, что Пуальевр, которого называют "канадским Трампом", в своей политике будет активно ориентироваться на позицию будущего хозяина Белого дома.

При подготовке текста использовались: обращение Джастина Трюдо 6 января, публикации The Globe and Mail, Reuters и ABC News.