Зміна умов. У Фінляндії хочуть полегшити українцям доступ до житла

Міністерство навколишнього середовища відкрило для коментарів проект урядової пропозиції про полегшення доступу до житла для українських біженців.

Поправки спрямовані на зміну критеріїв вибору мешканців для проживання в житлі, що субсидується державою. Пропонується скасувати вимогу на річний дозвіл на проживання для українських біженців у зв'язку із тим, що вони мають нагальну потребу у житлі й користуватимуться ним тимчасово.

"Вибір мешканців базується на соціальній доцільності та фінансовій потребі. Дехто з українських біженців потребували поселення у державні квартири. Дозволи на проживання, надані на підставі тимчасового захисту, викликали складнощі з тлумаченням у муніципалітетах та асоціаціях власників квартир, оскільки не мали терміну принаймні один рік, як це вимагається при відборі мешканців", –зазначається у поясненні до поправок у закон.

Центр фінансування та розвитку житла Фінляндії (ARA) досі вимагає мінімальний однорічний дозвіл на проживання для участі в житлових програмах із субсидіями від держави.

Як зазначається на сторінці для українських біженців у Фінляндії, міста пропонують субсидоване житло за ціни нижчі ринкових. Розмір орендної плати за державною програмою регулюється, а пріоритет у такому житлі надають заявникам, у яких найнижчий дохід та які найбільш терміново потребують даху над головою.