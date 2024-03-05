RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Изменение условий. В Финляндии хотят облегчить украинцам доступ к жилью

Фото: Украинские беженцы в Финляндии (facebook.com/uakirkkonummi)
Автор: Ольга Маджумдар

В Финляндии предлагают внести изменения в законодательство, чтобы упростить отбор жильцов в жилье, которое субсидируется государством. Для украинских беженцев могут отменить требование годового вида на жительство.

Поправки в закон открыты для общественного обсуждения до 12 апреля 2024 года, сообщает РБК-Украина со ссылкой на bnnbreaking.com.

Министерство окружающей среды открыло для комментариев проект правительственного предложения об облегчении доступа к жилью для украинских беженцев.

Поправки направлены на изменение критериев выбора жильцов для проживания в жилье, которое субсидирует государство. Предлагается отменить требование на годовое разрешение на проживание для украинских беженцев в связи с тем, что они экстренно нуждаются в жилье и будут пользоваться им временно.

"Выбор жильцов базируется на социальной целесообразности и финансовой потребности. Некоторые украинские беженцы нуждались в поселении в государственные квартиры. Разрешения на проживание, предоставленные на основании временной защиты, вызвали сложности с толкованием в муниципалитетах и ассоциациях владельцев квартир, поскольку не имели срока по крайней один год, как это требуется при отборе жильцов", – отмечается в пояснении к поправкам в закон.

Центр финансирования и развития жилья Финляндии (ARA) до сих пор требует минимальный годовой вид на жительство для участия в жилищных программах с субсидиями от государства.

Как отмечается на странице для украинских беженцев в Финляндии, города предлагают субсидированное жилье по ценам ниже рыночных. Размер арендной платы по государственной программе регулируется, а приоритет в таком жилье предоставляют заявителям, у которых самый низкий доход и которые наиболее срочно нуждаются в крыше над головой.

Напомним, мы писали, что в Швеции готовятся расширить поддержку украинцев. Законопроект может вступить в силу осенью.

Также мы писали, что в стране ЕС хотят обязать украинских беженцев платить за жилье.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ФинляндияЖилье