ПЦУ просить перенести День захисника слідом за Покровою

За його словами, він виступив з ініціативою було звернутися до органів державної влади, у компетенції яких приймати рішення про врегулювання цього питання, згідно з церковним календарем за новим стилем відповідно тих свят, які до нього прив’язані.

"Це Покрова і День Державності. Фактично це тільки два свята, які ми відзначаємо спільно з державою, які збігаються з церковними святами, державні дати. А Різдво 25 грудня - воно і так уже було оголошене державою вихідним днем", - розповів митрополит Олександр.

Варто нагадати, нині в Україні 14 жовтня відзначається День захисників і захисниць України. Свято є офіційним вихідним. Воно також повʼязане з церковним днем Покрови пресвятої Богородиці, який за схваленим ПЦУ новоюліанським календарем припадатиме на 1 жовтня.

Новий церковний календар

Православна церква України вирішила перейти на новоюліанський календар з 1 вересня. У зв'язку з цим в Україні зміниться дати святкування більшості церковних свят.

Однак кінцеве рішення щодо переходу мають затвердити на помісному соборі 27 липня. Проте парафії та храми можуть користуватися старим (григоріанським) календарем за бажанням.

Детальніше про те, чому ПЦУ вирішила перейти на новий стиль - у матеріалі РБК-Україна.