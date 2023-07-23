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Зміна тарифу на електроенергію допомогла втримати енергосистему, - міністр

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Неділя 23 липня 2023 17:34
Зміна тарифу на електроенергію допомогла втримати енергосистему, - міністр Фото: зміна тарифу на електроенергію допомогла втримати енергосистему (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергей Новиков

Без рішення про перегляд тарифу на електроенергію для населення Україні не вдалося б втримати свою енергосистему.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра енергетики Германа Галущенка.

За його словами, рішення про перегляд тарифу на електроенергію для населення було вимушеним.

"Без цього рішення, ми враховували якісь мінімальні параметри, наскільки все-таки можна піднімати, фактично, втримати енергосистему нам би не вдалося", - наголосив міністр.

Галущенко додав, що система підтримки пільгового тарифу на електроенергію досить ефективно працювала до початку повномасштабного вторгнення. Проте через падіння споживання промисловістю стало дуже складно підтримувати тариф.

"По факту, за рахунок продажів якраз промисловому сектору економіки, компанії, вони балансувались фінансово для того, щоб надавати електроенергію по неринковому тарифу для населення. Відповідно, коли споживання впало в деяких регіонах на 40%, на 50%, там є тимчасово окуповані території, це теж очевидно, тому ситуація непроста", - підкреслив міністр.

Він додав, що наразі ключове питання - забезпечення ремонтної кампанії та проходження наступної зими.

Нагадаємо, 30 травня Кабінет міністрів переглянув тариф на електроенергію для населення.

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Електроенергія Герман Галущенко
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