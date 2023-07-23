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Изменение тарифа на электроэнергию помогло удержать энергосистему, - министр

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Воскресенье 23 июля 2023 17:34
Изменение тарифа на электроэнергию помогло удержать энергосистему, - министр Фото: изменение тарифа на электроэнергию помогло удержать энергосистему (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

Без решения о пересмотре тарифа на электроэнергию для населения Украине не удалось бы удержать свою энергосистему.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра энергетики Германа Галущенко.

По его словам, решение о пересмотре тарифа на электроэнергию для населения было вынужденным.

"Без этого решения мы учитывали какие-то минимальные параметры, насколько все-таки можно поднимать, фактически, удержать энергосистему нам бы не удалось", - подчеркнул министр.

Галущенко добавил, что система поддержания льготного тарифа на электроэнергию достаточно эффективно работала до начала полномасштабного вторжения. Однако из-за падения потребления промышленностью стало очень сложно поддерживать тариф.

"По факту, за счет продаж как раз промышленному сектору экономики, компании они балансировались финансово для того, чтобы предоставлять электроэнергию по нерыночному тарифу для населения. Соответственно, когда потребление упало в некоторых регионах на 40%, на 50%, там есть временно оккупированные территории, это тоже очевидно, поэтому ситуация непростая", - подчеркнул министр.

Он добавил, что ключевой вопрос - обеспечение ремонтной кампании и прохождение следующей зимы.

Напомним, 30 мая Кабинет Министров пересмотрел тариф на электроэнергию для населения.

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Электроэнергия Герман Галущенко
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