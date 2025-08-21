UA

Курс долара Економіка Авто Tech

Зміна тарифів на розподіл допоможе подолати боргову проблему в енергетиці, - ICC Ukraine

Фото: що змінить перегляд тарифів на розподіл електроенергії (Getty Images)
Автор: Олександр Мороз

Перегляд тарифів для операторів систем розподілу (ОСР), який готує НКРЕКП, є важливим кроком для стабілізації роботи енергоринку та підготовки до опалювального сезону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Олександра Трохимця, віце-президента з питань енергетики Українського національного комітету Міжнародної торгової палати (ICC Ukraine).

"Війна триває, руйнування електроенергетичної інфраструктури продовжується, але, попри ці негативні фактори, вже сьогодні треба готуватися до зими", - наголосив експерт. 

За його словами, обленерго працюють у надскладних умовах, коли частина мереж щоденно страждає від наслідків обстрілів, і це потребує технічних зусиль і стабільного фінансування.

Трохимець підкреслив, що одним з головних викликів залишається боргова криза. 

"Заборгованість обленерго - операторів систем розподілу  перед НЕК “Укренерго” перевищила 20 млрд грн", - розповів віце-президент ICC Ukraine.

Це наслідок падіння споживання та спрямування більшості коштів на ремонти після пошкоджень. У таких умовах ОСР змушені обирати між погашенням боргів і відновленням мереж. Вибір закономірно робиться на користь останнього, пояснив він.

Очікується, що рішення НКРЕКП щодо перегляду тарифів у межах інфляційного коридору (+9% для першого класу напруги і +17% для другого) дозволить компенсувати витрати ОСРів на ремонти мереж у 2022-2023 роках. 

"Якщо рішення затягнеться, боргова проблема посилиться, ускладнюючи підготовку енергосистеми до ще одного опалювального сезону в умовах значних пошкоджень та реалій воєнного часу", - застеріг Трохимець.

Він підсумував, що ухвалення цього кроку є своєчасним і необхідним для забезпечення стабільного електропостачання взимку: "Це зважений і своєчасний крок, який дасть ринку ресурс для стабільної роботи взимку".

Раніше Володимир Омельченко, директор енергетичних програм Центру Разумкова, заявив, що в умовах падіння доходів через зменшення споживання та масштабні витрати на відновлення, Регулятор змушений індексувати тариф на розподіл на рівень інфляції.

ЕлектроенергіяТарифи