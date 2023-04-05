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Зміна статус-кво силою недопустима: Японія засудила російську агресію в Україні

Фото: Японія засудила російську агресію в Україні (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Японія вважає неприйнятною зміну статус-кво силою, як це відбувається у випадку російської агресії проти України.

Про це повідомив міністр закордонних справ Хаяші Йошімаса на спільній пресконференції з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом, передає РБК-Україна з посиланням на Укрінформ.

Він зазначив, що Японія має тверду позицію щодо зміни статус-кво силою та ніколи не буде змирятися з такими діями у світі, включаючи російську агресію проти України.

Хаяші Йошімаса також наголосив на неприйнятності погроз застосування ядерної зброї, особливо з урахуванням того, що Японія постраждала від застосування атомної бомби під час Второї світової війни. Він додав, що Японія зміцнює свої зв’язки з НАТО та продовжує рухатися вперед у цьому напрямку.

Нагадаємо, що уряд Японії виділив Україні новий пакет гуманітарної допомоги у розмірі 470 млн доларів. Кошти переважно підуть на розмінування територій та відновлення енергетичної системи.

Також раніше японський прем'єр-міністр Фуміо Кішида заявив, що Токіо виділить 30 мільйонів доларів на закупівлю України нелетального озброєння.

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