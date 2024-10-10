Зміна шин на авто: що можна зробити разом з перевзуванням

Якщо певні дрібні справи по автомобілю ми можемо відкладати на невизначений час, то зміна шин на зимові – неодмінна процедура ближче до кінця осені. І коли вже для цього знайдено час, можна буде використати цю нагоду для інших важливих робіт.
Про кілька попутних процедур для авто, які можна виконати разом з зміною шин, читайте в матеріалі РБК-Україна.
При підготовці статті були використані матеріали Autobild та Motointegrator.
Коли ми говоримо про сервісні операції, попутні перевзуванню машини, можна скористатись гарною нагодою побачити те, що приховано від ваших очей колесами. Відтак, можна як мінімум провести експрес-діагностику передньої підвіски, кермового управління і гальм.
Якщо автомобіль регулярно відвідує СТО, діагностику його ходової роблять професіонали – наприклад, під час планового ТО. Проте, в наш час це буває не дуже часто, кожні 10 – 15 тисяч км, протягом яких машина може приготувати для власника цілий набір сюрпризів.
Звісно, якщо ви перевзуваєте машину на шиномонтажі, то часу у вас буде обмаль – тамтешні майстри зазвичай поспішають і не дозволять вам подовгу заглядати у колісні арки. Тому краще завчасно приготувати список того, що потрібно побачити.
Гальмівні колодки. Треба перш за все оцінити їхню товщину, а потім і рівномірність зносу. В багатьох машинах також можна в деталях роздивитись гумові пильники напрямних пальців колодок.
Гальмівні диски. Правильно оцінити ступінь їхнього зносу допоможе буртик, який утворюється по зовнішньому периметру диска в зоні роботи колодок. Якщо він не перевищує 1,0 мм, можна ще не хвилюватись. Але краще перед тим зазирнути "у книжку" і знайти там нормовану залишкову товщину диска.
Гальмівні шланги. Гумова поверхня шлангів гідроприводу гальм не повинна мати тріщини, потертості і тим більше патьоки рідини. Перевірте, чи правильно зафіксовані шланги на своїх місцях, бо інакше вони можуть протертися об колесо чи важіль і справа закінчиться неприємностями.
Металеві трубки. Часто в районі коліс можна побачити тонкі металеві трубки – того ж таки гідроприводу гальм чи паливопроводу. Шукайте на них сліди корозії і сліди потіння рідиною, і якщо не знайшли, то все гаразд.
Пильники шарнірів. Краще завчасно вивчити, скільки їх є на вашій машині, і який вигляд вони мають, коли залишаються у справному стані. Біля кожного колеса буде як мінімум два гумові пильники, кульової опори та наконечника кермової тяги. У передньоприводних машин також буде видно дві великих гофри приводних валів (ШРУСів), і дуже важливо вчасно помітити на них пориви чи тріщини. А взагалі буває до шести гумових пильників на кожну сторону "передка". Щоправда, оглянути кожен повністю з усіх боків у вас навряд чи вийде.
Вигляд амортизатора. Масні сліди потіння на циліндричному корпусі амортизатора вважаються допустимими, проте вони не можуть бути відверто мокрими. Застарілий, товстий наліт з брудом – свідчення того, що амортизатор відпрацював своє.
Пружини підвіски. Багато які з моделей авто мають пружини з обмеженим терміном служби, тож спробуйте перевірте, чи вони не зламані. Найчастіше відламуються крайні витки.
Відбійники. Чорні гумові чи жовті поліуретанові подушки циліндричної чи конусоподібної форми з часом руйнуються, змінюють свою форму або губляться зовсім. Краще завчасно знати, які вони у цілому стані.
Підкрилки (вкладиші колісних арок). Вкладиші крил у багатьох сучасних машин бувають виготовлені з м'якого ворсистого матеріалу, який з часом розкисає і втрачає форму, обвисаючи вниз як порожній лантух. Зі свого боку жорсткі пластикові вкладиші тріскаються, ламаються та втрачають цілі фрагменти. І це особливо недобре напередодні зими.
Корозія кузова. Дуже бажаємо, щоб нічого подібного ви в колісній арці не побачили. Адже корозія – найбільша загрозу кузову, і з нею краще боротись, ледь вона з’явиться на металі. Видивляйтесь іржу на кромках вирізу крила, в місцях кріплення дрібних деталей, внизу колісної арки і в її глибині на стиках кузовних деталей.
Навіть якщо ви ніколи не буваєте на фірмових СТО чи в дилерському центрі вашої марки, поцікавтеся, чи не діє в них цієї осені сезонна акція з комплексного обслуговування ходової частини. Скажімо, іноді разом із заміною гуми буває можна отримати безкоштовну інспекцію ходової, контроль кутів установки коліс тощо. Та й взагалі, аби залучити до кола своїх клієнтів нових автовласників, адміністрація майстерень буває встановлює на такі сезонні комплекси послуг дуже привабливі ціни.
Нагадаємо, нещодавно РБК-Україна розповідало, які колісні диски для авто кращі – литі чи штамповані.