Смена шин на авто: что можно сделать вместе с переобуванием

Когда мы говорим о сервисных операциях, попутных переобуванию машины, можно воспользоваться хорошей возможностью увидеть то, что скрыто от ваших глаз колесами. Следовательно, можно как минимум провести экспресс-диагностику передней подвески, рулевого управления и тормозов.

Что посмотреть при снятом колесе

Если автомобиль регулярно посещает СТО, диагностику его ходовой производят профессионалы – например, во время планового ТО. Однако в настоящее время это бывает не очень часто, каждые 10 – 15 тысяч км, в течение которых машина может приготовить для владельца целый набор сюрпризов.

Конечно, если вы переобуваете машину на шиномонтаже, то времени у вас будет маловато – тамошние мастера обычно спешат и не позволят вам подолгу заглядывать в колесные арки. Поэтому лучше заранее приготовить список того, что нужно увидеть.

Тормозные колодки. Следует прежде всего оценить их толщину, а затем и равномерность износа. Во многих машинах можно в деталях рассмотреть резиновые пыльники направляющих пальцев колодок.

Тормозные диски. Правильно оценить степень их износа поможет буртик, образующийся по внешнему периметру диска в зоне работы колодок. Если он не превышает 1,0 мм, можно не волноваться. Но лучше перед тем заглянуть "в книгу" и найти там нормированную остаточную толщину диска.

Тормозные шланги. Резиновая поверхность шлангов гидропривода тормозов не должна иметь трещины, потертости и тем более потеки жидкости. Проверьте, правильно ли зафиксированы шланги на своих местах, иначе они могут протереться о колесо или рычаг и дело закончится неприятностями.

Металлические трубки. Часто в районе колес можно увидеть тонкие металлические трубки – того же гидропривода тормозов или топливопровода. Ищите на них следы коррозии и следы потения жидкостью, и если не нашли, то все хорошо.

Пыльники шарниров. Лучше заранее изучить, сколько их есть на вашей машине, и как они выглядят, когда остаются в исправном состоянии. У каждого колеса будет как минимум два резиновых пыльника, шаровой опоры и наконечника рулевой тяги. У переднеприводных машин также будут видны две больших гофры приводных валов (ШРУСов), и очень важно вовремя заметить на них порывы или трещины. А вообще бывает до шести резиновых пыльников на каждую сторону "передка". Правда, осмотреть каждый полностью со всех сторон у вас вряд ли получится.

Вид амортизатора. Массовые следы потения на цилиндрическом корпусе амортизатора считаются допустимыми, однако они не могут быть откровенно мокрыми. Устаревший, толстый налет с грязью – свидетельство того, что амортизатор отработал свое.

Пружины подвески. Многие модели автомобилей имеют пружины с ограниченным сроком службы, поэтому попробуйте проверьте, не сломаны ли они. Чаще отламываются крайние витки.

Отбойники. Черные резиновые или желтые полиуретановые подушки цилиндрической или конусообразной формы со временем разрушаются, изменяют свою форму или теряются совсем. Лучше заранее знать, каковы они в целом.

Подкрылки (вкладыши колесных арок). Вкладыши крыльев у многих современных машин бывают изготовлены из мягкого ворсистого материала, который со временем раскисает и теряет форму, обвисая вниз как пустой мешок. Со своей стороны, жесткие пластиковые вкладыши трескаются, ломаются и теряют целые фрагменты. И это особенно нехорошо в преддверии зимы.

Коррозия кузова. Очень желаем, чтобы ничего подобного вы в колесной арке не увидели. Ведь коррозия – самая большая угроза кузову, и с ней лучше бороться, едва она появится на металле. Высматривайте ржавчину на кромках выреза крыла, в местах крепления мельчайших деталей, внизу колесной арки и в ее глубине на стыках кузовных деталей.

Кратко

Даже если вы никогда не бываете на фирменных СТО или в дилерском центре вашей марки, поинтересуйтесь, не действует ли у них этой осенью сезонная акция по комплексному обслуживанию ходовой части. Скажем, иногда вместе с заменой резины бывает можно получить бесплатную ходовую инспекцию, контроль углов установки колес и т.д. Да и вообще, чтобы привлечь в круг своих клиентов новых автовладельцев, администрация мастерских бывает устанавливает на такие сезонные комплексы услуг очень привлекательные цены.