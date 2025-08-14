UA

Суспільство Освіта Гроші Зміни

Зміна прізвища після шлюбу: які документи треба оновити за місяць, щоб уникнути штрафу

Фото: Заміна паспорта після одруження (t.me/mvs_ukraine)
Автор: Тетяна Веремєєва

Після зміни прізвища через шлюб українці зобов’язані протягом місяця оновити паспорт та інші основні документи, інакше на них може чекати штраф.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Департамент консульської служби МЗС.

Відповідно до статті 35 Сімейного кодексу України, наречені мають право обрати прізвище під час реєстрації шлюбу. У разі його зміни необхідно протягом одного місяця замінити:

  • паспорт громадянина України;
  • закордонний паспорт;
  • облікову картку платника податків (РНОКПП);
  • водійське посвідчення.

Зміна паспорта громадянина України є обов’язковою. Порушення строків обміну документа передбачає адміністративну відповідальність, згідно зі статтею 197 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Як оформити документи

Якщо громадянин проживає за кордоном і не оформив виїзд на постійне місце проживання (у випадку оформлення ПМП у закордонному паспорті проставляється відповідна відмітка), паспорт у формі ID-картки можна отримати:

  • у будь-якому підрозділі Державної міграційної служби в Україні;
  • у центрах ДП "Документ".

Після цього закордонний паспорт на нове прізвище можна оформити в підрозділах ДМС, центрах ДП "Документ" або у посольствах і консульствах України.

Раніше РБК-Україна розповідало, українці можуть змінити ім’я, прізвище чи по батькові з 16 років (або з 14 за згодою батьків). Це можна зробити як за власним бажанням, так і в окремих випадках, наприклад при шлюбі, усиновленні чи зміні даних батьків. Заяву подають у ДРАЦС або консульство, додаючи пакет документів. Процедура коштує від 5,10 грн і триває до трьох місяців, але можливі відмови - зокрема при наявності судимості, розшуку чи поданні неправдивих даних.

Також ми писали, як в Україні визначають і змінюють прізвище дитини. Так, спершу його присвоюють під час реєстрації народження за прізвищем батьків або за їхньою згодою, якщо вони різні. Також можливе подвійне прізвище. У подальшому прізвище можна змінити за різних умов - наприклад, після зміни прізвища батьками, за заявою одного з них чи за згодою дитини, якщо їй є сім років.

МЗС УкраїниДокументи