Смена фамилии после брака: какие документы надо обновить в течение месяца, чтобы избежать штрафа

В соответствии со статьей 35 Семейного кодекса Украины, молодожены имеют право выбрать фамилию во время регистрации брака. В случае ее изменения необходимо в течение одного месяца заменить:

паспорт гражданина Украины;

заграничный паспорт;

учетную карточку налогоплательщика (РНУКПН);

водительское удостоверение.

Смена паспорта гражданина Украины является обязательной. Нарушение сроков обмена документа предусматривает административную ответственность, согласно статье 197 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Как оформить документы

Если гражданин проживает за границей и не оформил выезд на постоянное место жительства (в случае оформления ПМЖ в загранпаспорте проставляется соответствующая отметка), паспорт в форме ID-карты можно получить:

в любом подразделении Государственной миграционной службы в Украине;

в центрах ГП "Документ".

После этого загранпаспорт на новую фамилию можно оформить в подразделениях ГМС, центрах ГП "Документ" или в посольствах и консульствах Украины.