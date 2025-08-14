Смена фамилии после брака: какие документы надо обновить в течение месяца, чтобы избежать штрафа

После смены фамилии из-за брака украинцы обязаны в течение месяца обновить паспорт и другие основные документы, иначе их может ждать штраф.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Департамент консульской службы МИД.
В соответствии со статьей 35 Семейного кодекса Украины, молодожены имеют право выбрать фамилию во время регистрации брака. В случае ее изменения необходимо в течение одного месяца заменить:
Смена паспорта гражданина Украины является обязательной. Нарушение сроков обмена документа предусматривает административную ответственность, согласно статье 197 Кодекса Украины об административных правонарушениях.
Если гражданин проживает за границей и не оформил выезд на постоянное место жительства (в случае оформления ПМЖ в загранпаспорте проставляется соответствующая отметка), паспорт в форме ID-карты можно получить:
После этого загранпаспорт на новую фамилию можно оформить в подразделениях ГМС, центрах ГП "Документ" или в посольствах и консульствах Украины.
