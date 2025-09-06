Зміна прайс-кепів відкрила шлях для інвестицій у відновлювану енергетику, - експерт

Нові обмеження цін у вечірні години не лише впорядкували ринок електроенергії. А й створили додаткові стимули для інвесторів у відновлювану енергетику.

"Це хороший сигнал ринку про те, що застосовуються ринкові механізми", - зазначив експерт, наголосивши на важливості підготовки до інтеграції українського ринку з європейським.

"Підготовлений законопроект, він зараз знаходиться на розгляді в нашому парламенті. І через декілька років, скоріш за все, в 2027–2028 році дуже вірогідно, що ми вже повністю приєднаємося до системи Євросоюзу саме енергетичної і наші виробники зможуть без проблем продавати електроенергію на ринку Євросоюзу, а європейські - на нашому ринку", - додав Соколовський.

Він пояснив, що у Європі обмеження цін, так звані прайс-кепи, практично відсутні.

"Там є технічні обмеження, але ж вони знаходяться на такому рівні, що можна говорити, що їх немає. Тому це дуже важливий був сигнал. Дійсно, зараз це стимул для того, щоб енергетики, інвестори будували більше потужностей, встановлювали установки зберігання енергії і таким чином балансували нашу енергосистему", - підкреслив він.

Соколовський навів практичний приклад.

"Установка зберігання енергії може закачувати електроенергію у свою систему в години, коли більше електроенергії, коли ціна нижча, і потім у години пік цю енергію видавати в енергосистему. Таким чином, оце збільшення ціни, можливо, короткотермінове зараз, воно стратегічно дає можливість енергосистемі збалансуватися і воно вирівняє ціну на ринку протягом дня, в тому числі у години пік - це з 19-ї до 23-х годин", - розповів він.

