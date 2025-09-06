Изменение прайс-кепов открыло путь для инвестиций в возобновляемую энергетику, - эксперт

Новые ограничения цен в вечерние часы не только упорядочили рынок электроэнергии. Но и создали дополнительные стимулы для инвесторов в возобновляемую энергетику.

"Это хороший сигнал рынку о том, что применяются рыночные механизмы", - отметил эксперт, подчеркнув важность подготовки к интеграции украинского рынка с европейским.

"Подготовлен законопроект, он сейчас находится на рассмотрении в нашем парламенте. И через несколько лет, скорее всего, в 2027-2028 году очень вероятно, что мы уже полностью присоединимся к системе Евросоюза именно энергетической и наши производители смогут без проблем продавать электроэнергию на рынке Евросоюза, а европейские - на нашем рынке", - добавил Соколовский.

Он пояснил, что в Европе ограничения цен, так называемые прайс-кэпы, практически отсутствуют.

"Там есть технические ограничения, но они находятся на таком уровне, что можно говорить, что их нет. Поэтому это очень важный был сигнал. Действительно, сейчас это стимул для того, чтобы энергетики, инвесторы строили больше мощностей, устанавливали установки хранения энергии и таким образом балансировали нашу энергосистему", - подчеркнул он.

Соколовский привел практический пример.

"Установка хранения энергии может закачивать электроэнергию в свою систему в часы, когда больше электроэнергии, когда цена ниже, и потом в часы пик эту энергию выдавать в энергосистему. Таким образом, это увеличение цены, возможно, краткосрочное сейчас, оно стратегически дает возможность энергосистеме сбалансироваться и оно выровняет цену на рынке в течение дня, в том числе в часы пик - это с 19 до 23 часов", - рассказал он.