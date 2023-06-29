UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Зміна прайс-кепів на ринку електроенергії не призведе до суттєвого зростання цін, - НКРЕКП

Фото: зміна прайс-кепів на ринку електроенергії не призведе до суттєвого зростання цін (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергей Новиков

У Національній комісії, що здійснює державне регулювання в сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) не очікують суттєвого зростання вартості електроенергії для бізнесу у зв’язку зі зміною цінових обмежень на енергоринку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на члена НКРЕКП Ольгу Бабій.

"Вчора тарифи для бізнесу не підняли, просто змінили граничні обмеження. Якщо ми порахуємо, протягом доби, всі 24 години, як складається ціна кожну годину, то значного зростання вартості електроенергії для бізнесу ми не очікуємо", - сказала вона

Бабій додала, що ці зміни дозволять енергетичним компаніям, які працюють у пікові години, формувати запаси палива. Також це дозволить імпортувати електроенергію у пікові години навантаження, щоб запобігти відключенням світла.

Вона зазначила, що після зміни прайс-кепів державний "Енергоатом" продав свій ресурс на липень і значного коливання цін не сталося.

"Зростання відбулось в межах 8-9%. Тобто те, що НКРЕКП вчора підняла тарифи – це не правда", - підкреслила Бабій.

Нагадаємо, 27 червня НКРЕКП встановила нові граничні ціни на гуртовому ринку електроенергії.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Електроенергія