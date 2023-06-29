RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Изменение прайс-кепов на рынке электроэнергии не приведет к существенному росту цен, - НКРЭКУ

Фото: изменение прайс-кепов на рынке электроэнергии не приведет к существенному росту цен (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

В Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), не ожидают существенного роста стоимости электроэнергии для бизнеса в связи с изменением ценовых ограничений на энергорынке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на члена НКРЭКУ Ольгу Бабий.

"Вчера тарифы для бизнеса не подняли, просто изменили предельные ограничения. Если мы посчитаем, в течение суток все 24 часа, как составляется цена каждый час, то значительного роста стоимости электроэнергии для бизнеса мы не ожидаем", - сказала она.

Бабий добавила, что эти изменения позволят энергетическим компаниям, работающим в пиковые часы, формировать запасы топлива. Также это позволит импортировать электроэнергию в пиковые часы нагрузки, чтобы предотвратить отключение света.

Она отметила, что после смены прайс-кепов государственный "Энергоатом" продал свой ресурс на июль и значительного колебания цен не произошло.

"Рост произошел в пределах 8-9%. То есть то, что НКРЭКУ вчера подняла тарифы - это не правда", - подчеркнула Бабий.

Напомним, 27 июня НКРЭКУ установила новые предельные цены на оптовом рынке электроэнергии.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Электроэнергия