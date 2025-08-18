Зміна прайс-кепів має відкрити шлях до їх повного скасування, - експерт

Зміна прайс-кепів на ринку електроенергії наразі була необхідним кроком, розширення їхніх діапазонів є правильним рішенням.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Всеукраїнської енергетичної асамблеї Івана Плачкова.

"Сьогодні прайс-кепи потрібні і абсолютно правильно, що їх розширюють", - підкреслив він.

За словами експерта, перегляд граничних цін дозволяє відстежувати поведінку ринку та поступово готуватися до їхнього скасування.

"То ми розширюємо ці діапазони і якби вивчаємо ситуацію, вивчаємо можливість якби відмовитися від них. Якщо ми розширюємо прайс-кепи нижньою границею і верхню, а ціни коливаються і вони не досягають от цих кордонів, то як це через якийсь період ми можемо їх скасувати і абсолютно спокійно працювати", - пояснив Плачков.

За його словами, перегляд прайс-кепів розглядається не як постійне обмеження, а як інструмент контролю за ринком. Якщо ціни залишатимуться стабільними навіть у ширших межах, система зможе перейти до повноцінної роботи без жодних регуляторних бар’єрів.

Раніше директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко заявив, що підвищення граничних цін на електроенергію, яке нещодавно ухвалила НКРЕКП, дало позитивний ефект для енергосистеми, оскільки дозволило уникнути відключень та залучити необхідний імпорт у години пікового споживання електрики.