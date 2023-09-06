Зміна прайс-кепів допоможе не переплачувати за технічну допомогу енергосистемі, - експерт

Він пояснив, що українська енергосистема працює синхронно з європейською і у випадку дефіциту потужності Україна може комерційно імпортувати електроенергію чи користуватись технічною допомогою.

Водночас Плачков додав, ця допомога коштує більше, ніж комерційний імпорт електроенергії. Екс-міністр наголосив, що така ситуація виникла через діючий рівень цінових обмежень на енергоринку, що заважає імпорту.

"Негайно потрібно переглядати норми НКРЕКП, для того, щоб коли нам потрібний переток (електроенергії з Європи, - ред.), то він має бути комерційним, щоб ми не переплачували", - підкреслив Плачков.

Раніше повідомлялося, що в Секретаріаті Енергетичного Співтовариства проаналізували діючі цінові обмеження на ринку електроенергії та дійшли до висновку, що їх збільшення дозволить Україні імпортувати електроенергію в будь-яку годину доби в період дефіциту.