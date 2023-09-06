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Зміна прайс-кепів допоможе не переплачувати за технічну допомогу енергосистемі, - експерт

Фото: зміна прайс-кепів допоможе не переплачувати за технічну допомогу енергосистемі (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Юлія Бойко

Перегляд цінових обмежень на ринку електроенергії (прайс-кепи) дасть можливість нормально користуватись комерційним імпортом електроенергії та не переплачувати за аварійну допомогу з Європи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на екс-міністра енергетики Івана Плачкова.

Він пояснив, що українська енергосистема працює синхронно з європейською і у випадку дефіциту потужності Україна може комерційно імпортувати електроенергію чи користуватись технічною допомогою.

Водночас Плачков додав, ця допомога коштує більше, ніж комерційний імпорт електроенергії. Екс-міністр наголосив, що така ситуація виникла через діючий рівень цінових обмежень на енергоринку, що заважає імпорту.

"Негайно потрібно переглядати норми НКРЕКП, для того, щоб коли нам потрібний переток (електроенергії з Європи, - ред.), то він має бути комерційним, щоб ми не переплачували", - підкреслив Плачков.

Раніше повідомлялося, що в Секретаріаті Енергетичного Співтовариства проаналізували діючі цінові обмеження на ринку електроенергії та дійшли до висновку, що їх збільшення дозволить Україні імпортувати електроенергію в будь-яку годину доби в період дефіциту.

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