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Смена прайс-кепов поможет не переплачивать за техническую помощь энергосистеме, - эксперт

Фото: смена прайс-кепов поможет не переплачивать за техническую помощь энергосистеме (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Юлия Бойко

Пересмотр ценовых ограничений на рынке электроэнергии (прайс-кепы) позволит нормально пользоваться коммерческим импортом электроэнергии и не переплачивать за аварийную помощь из Европы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на экс-министра энергетики Ивана Плачкова.

Он пояснил, что украинская энергосистема работает синхронно с европейской и в случае дефицита мощности Украина может коммерчески импортировать электроэнергию или пользоваться технической помощью.

В то же время Плачков добавил, что эта помощь стоит больше, чем коммерческий импорт электроэнергии. Экс-министр подчеркнул, что такая ситуация возникла из-за действующего уровня ценовых ограничений на энергорынке, что мешает импорту.

"Немедленно нужно пересматривать нормы НКРЭКУ, для того чтобы когда нам нужен переток (электроэнергии из Европы, - ред.), то он должен быть коммерческим, чтобы мы не переплачивали", - подчеркнул Плачков.

Ранее сообщалось, что в Секретариате Энергетического Сообщества проанализировали действующие ценовые ограничения на рынке электроэнергии и пришли к выводу, что их увеличение позволит Украине импортировать электроэнергию в любое время суток в период дефицита.

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