ua en ru
Ср, 06 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Зміна прайс-кепів допоможе не переплачувати за технічну допомогу енергосистемі, - експерт

Середа 06 вересня 2023 13:42
UA EN RU
Зміна прайс-кепів допоможе не переплачувати за технічну допомогу енергосистемі, - експерт Фото: зміна прайс-кепів допоможе не переплачувати за технічну допомогу енергосистемі (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Юлія Бойко

Перегляд цінових обмежень на ринку електроенергії (прайс-кепи) дасть можливість нормально користуватись комерційним імпортом електроенергії та не переплачувати за аварійну допомогу з Європи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на екс-міністра енергетики Івана Плачкова.

Він пояснив, що українська енергосистема працює синхронно з європейською і у випадку дефіциту потужності Україна може комерційно імпортувати електроенергію чи користуватись технічною допомогою.

Водночас Плачков додав, ця допомога коштує більше, ніж комерційний імпорт електроенергії. Екс-міністр наголосив, що така ситуація виникла через діючий рівень цінових обмежень на енергоринку, що заважає імпорту.

"Негайно потрібно переглядати норми НКРЕКП, для того, щоб коли нам потрібний переток (електроенергії з Європи, - ред.), то він має бути комерційним, щоб ми не переплачували", - підкреслив Плачков.

Раніше повідомлялося, що в Секретаріаті Енергетичного Співтовариства проаналізували діючі цінові обмеження на ринку електроенергії та дійшли до висновку, що їх збільшення дозволить Україні імпортувати електроенергію в будь-яку годину доби в період дефіциту.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
NEWS
Умєров став новим міністром оборони України
Умєров став новим міністром оборони України
DAILY
Умєров замість Резнікова. Як шукали нового міністра оборони і чого від нього чекають
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Умєров замість Резнікова. Як шукали нового міністра оборони і чого від нього чекають