Зміна місця служби через Армія+: чи потрібно для цього ВЛК

Раніше ми повідомляли, що в додатку "Армія+" для військових з'явиться можливість переведення між частинами.Як звернув увагу президент, механізм розроблявся у взаємодії громадянського суспільства, Міністерства оборони та ЗСУ.

Крім того, у додаток "Армія+" додали п'ять нових електронних рапортів. Вони вкривають різні етапи служби військових в Україні.