Смена места службы через Армия+: нужно ли для этого ВВК

Ранее мы сообщали,что в приложении "Армия+" для военных появится возможность перевода между частями. Как обратил внимание президент, механизм разрабатывался во взаимодействии гражданского общества, Министерства обороны и ВСУ.

Кроме того,в приложение "Армия+" добавили пять новых электронных рапортов. Они покрывают разные этапы службы военных в Украине.