Смена места службы через Армия+: нужно ли для этого ВВК

Сегодня в мобильном приложении для военных "Армия+" запущена функция представления рапорта на смену места службы. Эта функция призвана сделать процесс перевода между военными частями более удобным, но при необходимости, например, из-за состояния здоровья, может понадобиться заключение ВВК.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины.

Через 72 часа военнослужащий получает уведомление о решении через приложение. В случае одобрения начинается подготовка приказа на перевод.

"Благодаря Армия+ мы избавляемся от задержек и бюрократии, которые раньше усложняли перевод военнослужащих", - отметила Черногоренко.

Заместитель министра по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко подчеркнула, что такая функция является революционной для армии.

Ранее мы сообщали,что в приложении "Армия+" для военных появится возможность перевода между частями. Как обратил внимание президент, механизм разрабатывался во взаимодействии гражданского общества, Министерства обороны и ВСУ.

Кроме того,в приложение "Армия+" добавили пять новых электронных рапортов. Они покрывают разные этапы службы военных в Украине.