Смена места службы через Армия+: нужно ли для этого ВВК
Сегодня в мобильном приложении для военных "Армия+" запущена функция представления рапорта на смену места службы. Эта функция призвана сделать процесс перевода между военными частями более удобным, но при необходимости, например, из-за состояния здоровья, может понадобиться заключение ВВК.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины.
Как подать рапорт
- Обновите приложение до версии 2.0.2 через официальные маркетплейсы.
- Создание рапорта занимает около 15 минут. В приложении есть пошаговые инструкции для правильного заполнения.
- К документам, необходимым для оформления рапорта, относятся:
- военный билет или удостоверение офицера;
- рекомендательное письмо от части, в которую планируется перевод.
Особенности процесса
- Согласование с командиром не требуется для подачи рапорта в приложении. Документ автоматически отправляется в Кадровый центр ВСУ.
- Срок рассмотрения запроса: Кадровый центр имеет до 72 часов для проверки запроса.
- В более сложных случаях, например, для перевода между тыловыми или боевыми частями, Кадровый центр самостоятельно связывается с командирами для получения согласования.
Заместитель министра по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко подчеркнула, что такая функция является революционной для армии.
"Благодаря Армия+ мы избавляемся от задержек и бюрократии, которые раньше усложняли перевод военнослужащих", - отметила Черногоренко.
Результаты и уведомления
Через 72 часа военнослужащий получает уведомление о решении через приложение. В случае одобрения начинается подготовка приказа на перевод.
Ранее мы сообщали,что в приложении "Армия+" для военных появится возможность перевода между частями. Как обратил внимание президент, механизм разрабатывался во взаимодействии гражданского общества, Министерства обороны и ВСУ.
Кроме того,в приложение "Армия+" добавили пять новых электронных рапортов. Они покрывают разные этапы службы военных в Украине.