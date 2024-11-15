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Смена места службы через Армия+: нужно ли для этого ВВК

Украина, Пятница 15 ноября 2024 18:49
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Смена места службы через Армия+: нужно ли для этого ВВК Фото: как подать рапорт на перевод через Армия+ (Виталий Носач РБК-Украина)
Автор: Владислава Ткаченко

Сегодня в мобильном приложении для военных "Армия+" запущена функция представления рапорта на смену места службы. Эта функция призвана сделать процесс перевода между военными частями более удобным, но при необходимости, например, из-за состояния здоровья, может понадобиться заключение ВВК.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины.

Как подать рапорт

  1. Обновите приложение до версии 2.0.2 через официальные маркетплейсы.
  2. Создание рапорта занимает около 15 минут. В приложении есть пошаговые инструкции для правильного заполнения.
  3. К документам, необходимым для оформления рапорта, относятся:
  • военный билет или удостоверение офицера;
  • рекомендательное письмо от части, в которую планируется перевод.

Особенности процесса

  • Согласование с командиром не требуется для подачи рапорта в приложении. Документ автоматически отправляется в Кадровый центр ВСУ.
  • Срок рассмотрения запроса: Кадровый центр имеет до 72 часов для проверки запроса.
  • В более сложных случаях, например, для перевода между тыловыми или боевыми частями, Кадровый центр самостоятельно связывается с командирами для получения согласования.

Заместитель министра по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко подчеркнула, что такая функция является революционной для армии.

"Благодаря Армия+ мы избавляемся от задержек и бюрократии, которые раньше усложняли перевод военнослужащих", - отметила Черногоренко.

Результаты и уведомления

Через 72 часа военнослужащий получает уведомление о решении через приложение. В случае одобрения начинается подготовка приказа на перевод.

Ранее мы сообщали,что в приложении "Армия+" для военных появится возможность перевода между частями. Как обратил внимание президент, механизм разрабатывался во взаимодействии гражданского общества, Министерства обороны и ВСУ.

Кроме того,в приложение "Армия+" добавили пять новых электронных рапортов. Они покрывают разные этапы службы военных в Украине.

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Министерство обороны Украины
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