Без змін у механізмі ПСО Україна ризикує не отримати необхідні обсяги імпортного газу, - експерт

Український ринок газу функціонує в умовах штучної ізоляції та надмірного регулювання, що створює ризики для стабільного імпорту наступної зими. А поточна модель пільгових поставок (ПСО) може суттєво ускладнити закупівлю газу за ринковими цінами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар експерта з питань енергетики Інституту майбутнього Адріана Прокіпа.

"У нас що сталося, починаючи з моменту повномасштабного вторгнення? У нас почало суттєво скорочувати споживання газу на неврегульованому сегменті, тобто споживання газу промисловістю, воно почало скорочуватися за рахунок того, що промислове виробництво згортається", – пояснив експерт.

Водночас частка споживачів, які отримують газ за регульованою ціною, суттєво зросла, а експорт газу був заборонений. Це фактично ізолювало внутрішній ринок від європейських цінових тенденцій, що створило додаткові викривлення.

"Натомість у нас з'явилися додаткові категорії споживачів захищених, які отримують газ за регульованою ціною, яка дуже часто нижче ринку, тобто у нас вийшов перекос, що в нас частка регульованого сегменту ринку, тобто той, хто має там регульований тариф – вона суттєво зросла", – підкреслив Прокіп.

Він зазначив, що така модель була відносно стійкою, коли обсяги імпорту були мінімальними, і уряд розраховував пройти зиму на власному газі. Однак масовані атаки на газовидобувну інфраструктуру змінили ситуацію, і тепер країні потрібен значний імпорт. На думку Прокіпа, якщо не переглянути модель ПСО, імпорт газу може бути просто фінансово непідйомним.

Раніше джерела ExPro в Групі "Нафтогаз" та Міністерстві енергетики України повідомили, що уряд планує долучити ПАТ "Укрнафта" до механізму пільгових поставок. Низка експертів очікують, що цей крок дозволить уникнути ризиків дефіциту газу, зменшити ринкові дисбаланси та покращити фінансову ситуацію учасників ринку.