Без изменений в механизме ПСО Украина рискует не получить необходимые объемы импортного газа, - эксперт

Украинский рынок газа функционирует в условиях искусственной изоляции и чрезмерного регулирования, что создает риски для стабильного импорта следующей зимой. А текущая модель льготных поставок (ПСО) может существенно усложнить закупку газа по рыночным ценам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий эксперта по вопросам энергетики Института будущего Адриана Прокипа.

"У нас что произошло, начиная с момента полномасштабного вторжения? У нас начало существенно сокращать потребление газа на неурегулированном сегменте, то есть потребление газа промышленностью, оно начало сокращаться за счет того, что промышленное производство сворачивается", - пояснил эксперт.

В то же время доля потребителей, которые получают газ по регулируемой цене, существенно выросла, а экспорт газа был запрещен. Это фактически изолировало внутренний рынок от европейских ценовых тенденций, что создало дополнительные искажения.

"Зато у нас появились дополнительные категории потребителей защищенных, которые получают газ по регулируемой цене, которая очень часто ниже рынка, то есть у нас получился перекос, что у нас доля регулируемого сегмента рынка, то есть тот, кто имеет там регулируемый тариф - она существенно выросла", - подчеркнул Прокип.

Он отметил, что такая модель была относительно устойчивой, когда объемы импорта были минимальными, и правительство рассчитывало пройти зиму на собственном газе. Однако массированные атаки на газодобывающую инфраструктуру изменили ситуацию, и теперь стране нужен значительный импорт. По мнению Прокипа, если не пересмотреть модель ПСО, импорт газа может быть просто финансово неподъемным.

Ранее источники ExPro в Группе "Нафтогаз" и Министерстве энергетики Украины сообщили, что правительство планирует включить ПАО "Укрнафта" в механизм льготных поставок. Ряд экспертов ожидают, что этот шаг позволит избежать рисков дефицита газа, уменьшить рыночные дисбалансы и улучшить финансовую ситуацию участников рынка.