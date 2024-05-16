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ЗМІ заявляють про пожежу на аеродромі Бельбек після нічної атаки

Ілюстративне фото: ЗМІ заявляють про пожежу на аеродромі Бельбек після нічної атаки (росЗМІ)
Автор: Наталія Кава

Під час атаки на аеродром Бельбек, що в окупованому Криму, могло бути влучання по паливному складу. Там почалась пожежа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Кримський вітер".

Моніторинговий канал заявляє, що спутники зафіксували пожежу після атаки на аеродром, в ніч на 16 травня. Окрім того вдалося визначити місце пожежі завдяки знамкам, зробленим через декілька годин після обстрілу Бельбеку.

"Точність визначення місця розташування може становити від десятків до сотень метрів, тому точки вогнищ пожеж досить умовні", - пише "Кримський вітер".

Удари по Криму

Нагадаємо, в ніч на четвер, 16 травня, росіяни заявили про чергову атаку на півострів Крим. Зокрема, повідомлялось про роботу ППО у Севастополі. Це вже друга атака на Бельбек за останні декілька днів. Напередодні ЗМІ заявляли, що там вдалось уразити російські літаки, зокрема - МіГ-31К.

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