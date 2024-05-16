RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

СМИ заявляют о пожаре на аэродроме Бельбек после ночной атаки

Иллюстративное фото: СМИ заявляют о пожаре на аэродроме Бельбек после ночной атаки (росСМИ)
Автор: Наталья Кава

Во время атаки на аэродром Бельбек в оккупированном Крыму могло быть попадание по топливному складу. Там начался пожар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Крымский ветер".

Мониторинговый канал заявляет, что спутники зафиксировали пожар после атаки на аэродром в ночь на 16 мая. Кроме того, удалось определить место пожара благодаря знамкам, сделанным через несколько часов после обстрела Бельбека.

"Точность определения местоположения может составлять от десятков до сотен метров, поэтому точки очагов пожаров достаточно условны", - пишет "Крымский ветер".

Удары по Крыму

Напомним, в ночь на четверг, 16 мая, россияне заявили об очередной атаке на полуостров Крым. В частности,сообщалось о работе ПВО в Севастополе. Это уже вторая атака на Бельбек за последние несколько дней. Накануне СМИ заявляли, что там удалось поразить российские самолеты, в том числе МиГ-31К.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
КрымВойна в Украине