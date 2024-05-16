СМИ заявляют о пожаре на аэродроме Бельбек после ночной атаки

Мониторинговый канал заявляет, что спутники зафиксировали пожар после атаки на аэродром в ночь на 16 мая. Кроме того, удалось определить место пожара благодаря знамкам, сделанным через несколько часов после обстрела Бельбека.

"Точность определения местоположения может составлять от десятков до сотен метров, поэтому точки очагов пожаров достаточно условны", - пишет "Крымский ветер".

Удары по Крыму

Напомним, в ночь на четверг, 16 мая, россияне заявили об очередной атаке на полуостров Крым. В частности,сообщалось о работе ПВО в Севастополе. Это уже вторая атака на Бельбек за последние несколько дней. Накануне СМИ заявляли, что там удалось поразить российские самолеты, в том числе МиГ-31К.

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