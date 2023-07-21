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У ЗМІ заявили про "розкрадання" західної зброї в Україні. Міноборони спростовує

Фото: В ЗМІ заявили про "розкрадання" західної зброї в Україні, в Міноборони спростували це (Міноборони України)
Автор: Сергій Пишкін

Інспекція США по лінії матеріально-технічної допомоги заявила про відсутність претензій з боку Штатів щодо обліку Україною військової допомоги.

Про це розповів заступник Міністра оборони Володимир Гаврилов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу органу.

Інформація про "розкрадання" західної зброї

CNN писало, що нібито відповідно до звіту генерального інспектора Пентагону в Україні минулого року викрали "деяку зброю та обладнання", яке було надане Заходом. Зокрема звіт охоплює період з лютого по вересень 2022 року. Водночас українські спецслужби розкрили змови щодо викрадення військової допомоги.

З початку повномасштабного вторгнення Росії Пентагон відстежував й контролював все американське обладнання, яке надходить в Україну. Однак він зіткнувся з проблемами через обмежену присутність США в країні.

Усі допомога в Україні облікована

"Артилерія, боєприпаси, складні системи ППО, бронетехніка - в Україні усе обліковано. У минулому році було впроваджено автоматизовану систему обліку і проходження всього ОВТ через логістику" , - розповів Гаврилов.

Як відзначив заступник міністра оборони, завдяки допомозі партнерів було уведено програми LOGFAS і "Каравай". Останні ж дозволяють по штрих-коду і QR-коду супроводжувати військову техніку до військової частини. Також можна приїхати до частини й перевірити, що в ній зберігається.

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